شباب الأهلي في مهمة مزدوجة أمام السد في درع السوبر الإماراتي القطري



يتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق أكثر من مكسب في آنٍ واحد، عندما يحل ضيفاً على السد القطري، في الثامنة من مساء السبت بتوقيت الإمارات، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن مواجهة السوبر «الإماراتي–القطري»، واضعاً نصب عينيه العودة باللقب على حساب «الزعيم».



ويسعى «الفرسان» إلى التتويج بأول ألقابه في موسم 2025-2026، بعد بداية لم تخل من العثرات، إذ خسر لقب كأس سوبر إعمار للمحترفين أمام الشارقة بنتيجة 2-3 على استاد آل مكتوم، كما ودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب خسارته أمام النصر بركلات الترجيح 2-3، بعد تعادل الفريقين 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



كما يدخل شباب الأهلي المواجهة بدافع الثأر من خسارته الدرامية أمام السد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، حين تقدم بهدفين دون مقابل، قبل أن يقلب الفريق القطري الطاولة بتسجيل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع، محققاً فوزاً مثيراً بنتيجة 4-2.



ويطمح «الفرسان» إلى مواصلة هيمنتهم على لقب السوبر «الإماراتي–القطري»، والتتويج به للموسم الثالث على التوالي، بعدما سبق لهم الفوز بالنسختين السابقتين، إثر التغلب على الدحيل 2-1، ثم الريان 3-1 في الدوحة.



ويعول شباب الأهلي على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه وجماهيره، في ظل سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق أخيراً، وتصدره جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 32 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن العين مع ختام الدور الأول للمسابقة.



وعلى صعيد التحضيرات، اختتم الفريق تدريباته في دبي مساء اليوم، قبل التوجه إلى الدوحة لخوض مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة جماهيرية قوية وصعبة، تفرضها خصوصية اللقاء، وذكريات المواجهة الآسيوية الأخيرة بين الفريقين.



وشهد أداء شباب الأهلي تطوراً هجومياً لافتاً في مبارياته الأخيرة، حيث تقاسم صدارة أقوى هجوم في الدوري مع العين بتسجيل 27 هدفاً لكل منهما، إلى جانب تفرده بالقوة الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط خلال 13 مباراة، في مؤشر واضح على توازن الفريق فنياً قبل الاستحقاق المرتقب.