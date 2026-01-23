بعد فوز برشلونة أوروبيًا.. رافينيا يفاجئ زوجته بهدية فاخرة

فاجأ البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، زوجته نتاليا بهدية خاصة، بعد يوم واحد من فوز فريقه على سلافيا براغ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وارتبطت نتاليا، عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية، بمسيرة رافينيا منذ سنوات، حيث تعرف الثنائي على بعضهما عام 2013، قبل أن تبدأ علاقتهما بشكل رسمي في عام 2021.

وأقيم حفل زواج الثنائي في ديسمبر 2022، قبل أن يرزقا بمولودهما غايل في مايو 2023.

ونشرت نتاليا عبر حسابها على منصة إنستغرام صورة لها بجوار سيارة جديدة، موضحة أن السيارة كانت مفاجأة من زوجها عقب اتصال طلب منها فيه الحضور لاستلام السيارة.

وظهر رافينيا داخل السيارة مبتسمًا، فيما بدت زوجته في حالة سعادة واضحة، في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.