انتقاد من داخل البيت السنغالي لمشاهد نهائي المغرب والسنغال

وجه المدرب السنغالي حبيب باي انتقادات مباشرة للتصرفات التي صاحبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، معتبرًا أن بعض المشاهد التي شهدتها المباراة لا تعكس الصورة التي يحرص عليها متابعو الكرة الإفريقية.

وشهدت المواجهة النهائية التي جمعت منتخب المغرب ومنتخب السنغال على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط أحداثًا مثيرة للجدل، بعد انسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغربي إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتدخل قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب، قبل أن تستأنف المباراة ويتمكن اللاعب باب غايي من تسجيل هدف منح منتخب بلاده الفوز والتتويج باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.

واستمرت ردود الفعل على واقعة الانسحاب حتى بعد نهاية المباراة، رغم صدور اعتذار رسمي من المدرب بابي ثياو.

وأبدى حبيب باي، المدير الفني لنادي رين الفرنسي، استياءه من بعض التصرفات التي صاحبت النهائي، موضحًا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس أن التتويج لا يمنع مراجعة ما جرى داخل المباراة.

وأشار باي إلى أن الاحتفالات التي شهدتها السنغال تعكس حجم الإنجاز القاري، مع التأكيد على أن بعض المشاهد أثرت على الصورة العامة للمباراة.

وأوضح أن الفوز تحقق اعتمادًا على ما قدمه المنتخب داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الوقائع المصاحبة للنهائي انعكست على صورة الكرة الإفريقية في بطولة قارية كبرى.