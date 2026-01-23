بعمر 36 عامًا.. علي معلول يحقق إنجازًا تاريخيًا

دخل قائد نادي الصفاقسي، علي معلول، سجل التاريخ في الكرة التونسية والإفريقية، بعدما دون رقمًا جديدًا في مسيرته، خلال مواجهة فريقه أمام البنزرتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري التونسي.

وحقق الصفاقسي فوزًا عريضًا على ملعبه، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، وهي سلسلة لم يحققها الفريق منذ موسم 2018 ـ 2019.

وأحرز علي معلول الهدف الثاني لفريقه، مسجلًا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم بعد 12 مباراة، عقب عودته إلى صفوف الصفاقسي مع انطلاق موسم 2025 ـ 2026، بعد تجربة امتدت لعدة سنوات مع الأهلي المصري.

وسجل اللاعب التونسي رقمًا غير مسبوق داخل الصفاقسي، بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل هدفًا للنادي في تاريخه، بعمر 36 سنة و20 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم شادي الهمامي.

ورفع الهدف رصيد علي معلول إلى 100 هدف في مشواره الاحترافي، بواقع 44 هدفًا مع الصفاقسي، و53 هدفًا بقميص الأهلي المصري، و3 أهداف مع منتخب تونس.

وانضم علي معلول إلى قائمة محدودة من المدافعين العرب والأفارقة الذين وصلوا إلى 100 هدف في مسيرتهم الاحترافية، إلى جانب الجزائري عبد الرحمن حشود.

واحتل نجم الأهلي المصري السابق المركز الثالث عالميًا بين المدافعين الهدافين الناشطين حاليًا، خلف الإسباني سيرجيو راموس والإنجليزي جيمس تافيرنييه، فيما يظل الهولندي رونالد كومان صاحب الرقم القياسي التاريخي بين المدافعين بتسجيله 254 هدفًا.