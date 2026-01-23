رغم الجدل السياسي.. بيع تذاكر مونديال 2026 بالكامل

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقبال غير مسبوق على تذاكر كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن الطلبات المسجلة تجاوزت كل التوقعات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح إنفانتينو أن الفيفا تلقى خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 500 مليون طلب لشراء التذاكر، وهو ما يعادل ما بين 6.5 و7 ملايين تذكرة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تسجل في أي نسخة سابقة من البطولة.

وأشار رئيس الفيفا إلى أن آلية توزيع التذاكر ستعتمد على تجميع جميع الطلبات في نظام موحد، تمهيدًا لإجراء قرعة إلكترونية تمنح الفائزين فرصة حضور المباريات، مع توقع بيع جميع التذاكر الخاصة بالبطولة بالكامل.

وأكد إنفانتينو أن الإقبال الجماهيري المتزايد يأتي رغم الجدل السياسي المثار مؤخرًا، وما تردد عن قيود محتملة على منح التأشيرات لبعض مشجعي الدول المتأهلة، في ظل سياسات الهجرة التي ترتبط بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

ولفت رئيس الفيفا إلى أن الاهتمام الجماهيري الكبير يعكس الشغف العالمي بالبطولة، خاصة أنها تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، وللمرة الأولى أيضًا بمشاركة 48 منتخبًا، ما يوسع قاعدة المتابعة ويرفع حجم الحضور المتوقع.

وجاءت تصريحات إنفانتينو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث شدد على أن المؤشرات الحالية توحي بأن نسخة 2026 ستكون الأعلى حضورًا جماهيريًا في تاريخ كأس العالم.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، على أن تلعب مباراة الافتتاح في المكسيك، بينما يستضيف ملعب نيويورك المباراة النهائية، وسط توقعات بامتلاء الملاعب في مختلف المدن المستضيفة.

وسجلت منصة الفيفا الإلكترونية المخصصة لحجز التذاكر ضغطًا غير مسبوق، لا سيما على مباريات منتخبات بعينها، رغم ارتفاع أسعار بعض الفئات، في مؤشر إضافي على حجم الإقبال العالمي على الحدث المنتظر.