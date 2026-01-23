الشارقة يحلق عالياً بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري

توج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه الغرافة 5-4، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد مواجهة فوق الوسط انتهى زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن تقدم الغرافة بالهدف الأول عن طريق الروماني كومان «ق 64»، وجاء الرد من الشارقة بهدف لوان بيريرا «ق 72»، لينجح بعدها في حسم اللقب لمصلحته بركلات الترجيح التي تألق خلالها عادل الحوسني كعادته في المواعيد الكبيرة، ليقود فريقه إلى ثاني ألقابه في الموسم الحالي.



وفي الشوط الأول، قدم الفريقان مستوى متكافئاً، مع تفوق الشارقة في الشق الهجومي على الرغم من تركيز مدربه خوسيه مورايس على 3 عناصر دفاعية في وسط الملعب بقيادة ماجد راشد، ماجد سرور، بوبليتي، ونجح بأسلوبه في عرقلة هجمات الغرافة قبل بلوغه المنطقة الخطرة، وظهر ذلك في عدم تهديده لمرمى عادل الحوسني، إضافة إلى أن الشارقة كان الأخطر والأقرب لهز شباك مضيفه، لكن تألق خليفة أبوبكر، حارس المرمى القطري، حال دون ذلك بعد أن تصدى لعدد من الكرات الخطرة، أبرزها تسديدة عثمان كامارا، ومن بعده كايو لوكاس، والتي حولها بصعوبة إلى ركنية.



وارتفع مستوى الأداء في الشوط الثاني الذي شهد منافسة قوية بين الفريقين، بحثاً عن هدف التقدم، خاصة صاحب الأرض الذي أعاد تنظيم أوراقه الهجومية، ونجح في تهديد مرمى الشارقة بتسديدة ياسين براهيمي التي تصدى لها عادل الحوسني، وبعده مباشرة أنقذ لوان بيريرا المرمى من هدف محقق بإبعاد الكرة التي كانت في طريقها للشباك بضربة رأسية، وترجم «الفهود» تفوقه بهدف عن طريق الروماني كومان في الدقيقة 64، واشتعلت المواجهة وسط تبادل الهجمات، حتى تمكن الشارقة من إدراك التعادل بهدف بديع أحرزه لوان بيريرا بكعب القدم في الدقيقة 72، وشهدت الدقائق الأخيرة صراعاً قوياً من أجل إحراز هدف التفوق دون جديد حتى نهاية الزمن الرسمي للقاء، ليحسم الشارقة اللقب بركلات الترجيح.