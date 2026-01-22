مورايس: تجاوزنا مرحلة صعبة ولقب السوبر إنجاز كبير

عبر خوسيه مورايس مدرب الشارقة، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري الذي حققه على حساب الغرافة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5-4، ذاكراً أن التتويج باللقب يمثل لحظة خاصة في مشوار كل لاعب ومدرب، مؤكداً سعادته الكبيرة بما تحقق من نجاح، موضحاً أن لقب السوبر إنجاز كبير جاء بعد فترة لم تكن سهلة على الفريق.



وقال مورايس: الأهم بالنسبة لي هو شخصية اللاعبين، لأنهم مروا بمرحلة لم تكن إيجابية على الإطلاق، كنا نحاول تغيير هذا الواقع وقلب الصورة وقد اجتهدنا كثيراً من اجل الوصول الى المستوى الحالي، أنا سعيد جداً من أجل كل لاعب في الفريق لأن الجميع أجتهد وأعطى حتى يطور مستواه، كما أنني سعيد للجماهير، لأننا نجحنا في تمثيل فكرة تجاوز الصعوبات والاستمرار رغم كل الظروف.



وعن المرحلة المقبلة، شدد مدرب الشارقة على أن التركيز سيتحول مباشرة إلى العمل، وأضاف: الفصل القادم يبدأ الآن، وتركيزي في المرحلة المقبلة سيكون على تطوير أداء الفريق، وتحسين جودة اللعب، وجعل الفريق أقوى وأقوى على المستوى الجماعي، وهذا اللقب يجب أن يكون دافعاً لمواصلة التطور، وليس محطة للتوقف، في ظل الطموحات الكبيرة التي يسعى الفريق لتحقيقها خلال ما تبقى من الموسم.