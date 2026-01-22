كازيميرو يعلن نهاية الرحلة مع مانشستر يونايتد



يغادر البرازيلي كازيميرو صفوف مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي «الشياطين الحمر» الخميس.



وانضم قائد المنتخب البرازيلي إلى يونايتد قادماً من ريال مدريد الإسباني عام 2022، وخاض مع الفريق 146 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً.



وقال لاعب الوسط البرازيلي: «سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي».



وأضاف: «منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد وبالحب الذي أتشاركه اليوم مع جماهيرنا تجاه هذا النادي المميز».



وتابع «لم يحن وقت الوداع بعد، فما زالت هناك الكثير من الذكريات التي تنتظرنا خلال الأشهر الأربعة المقبلة».