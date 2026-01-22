ليس برشلونة.. شرط واحد يفصل ميسي عن العودة إلى ناديه الأول



يعود اسم ليونيل ميسي ليتصدر في الأرجنتين، بعدما فتح نادي طفولته نيولز أولد بويز الباب أمام احتمال عودته لارتداء قميص الفريق في مرحلة مقبلة من مسيرته، في سيناريو عاطفي يرتبط بالبدايات.

وأوضح سيرخيو غوميز، مدرب نيولز أولد بويز، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، أن النادي لا يفرض أي التزام على ميسي، مؤكداً أن الشرط الوحيد يتمثل في إعلان اللاعب نفسه رغبته في العودة، معتبراً أن اتخاذ هذه الخطوة يجب أن ينبع من قرار شخصي خالص من قائد منتخب الأرجنتين.



واستعاد مدرب نيولز محطات تاريخية مشابهة داخل النادي، مشيراً إلى أن أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل، دييغو أرمندو مارادونا، سبق له أن عبر عن رغبته في اللعب بقميص نيولز، خلال نهاية مسيرته، كما أشار إلى تصريحات سابقة للمدرب جيراردو تاتا مارتينو بشأن مساندة النادي في فترات مختلفة.



ونشأ ميسي داخل أكاديمية نيولز أولد بويز بين عامي 1995 و2000، قبل انتقاله إلى برشلونة في سن 13 عاماً، في رحلة صنعت أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

يرتبط ميسي حالياً بعقد ممتد مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ونجح منذ انضمامه في صيف 2023 في حصد بطولات محلية عدة وسط تصريحات متكررة، تؤكد شعوره بالاستقرار، ورغبته في الاستمرار داخل النادي الأمريكي.