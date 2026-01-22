مدرب أبطال أفريقيا: بطولة استثنائية انتهت بطريقة دراماتيكية



تحدث باب ثياو، مدرب المنتخب السنغالي، الخميس، عن قراره المثير للجدل بسحب لاعبيه نحو غرف خلع الملابس خلال الدقائق الأخيرة من نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، مبرراً تصرفه بأنه كان محاولة لحماية لاعبيه من «الظلم التحكيمي» ومن «تحيز» الموقف في تلك اللحظات المشحونة.



وأوضح المدرب، الذي قاد «أسود التيرانغا» للقبهم القاري الثاني، في رسالة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أن البطولة كانت استثنائية من حيث التنظيم والمستوى الفني، لكنها انتهت بطريقة دراماتيكية لم يكن يقصد من خلالها مخالفة مبادئ اللعبة التي يعشقها.



وأشار باب ثياو إلى أن رد فعله كان «عاطفياً» بحتاً، وجاء نتيجة شعوره بالإحباط بعد إلغاء هدف للسنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، مؤكداً أن التشاور بين أعضاء الفريق أدى في النهاية لقرار العودة واستكمال اللقاء من أجل الجماهير السنغالية.



كما وجه المدرب اعتذاراً صريحاً لكل من اعتبر سلوكه إساءة، بمن فيهم مدرب المغرب وليد الركراكي، مشدداً على أن عشاق كرة القدم يدركون تماماً أن المشاعر جزء لا يتجزأ من هذه الرياضة، خاصة في اللحظات الكبرى.



وفي ختام رسالته، وجه ثياو تحية فخر للاعبيه الـ 28 الذين وصفهم بـ«المحاربين»، مؤكداً أنهم بذلوا العرق والدم والروح من أجل وطنهم، ومعرباً عن سعادته بقيادة هذه المجموعة التي اعتبرها «أشخاصاً استثنائيين» قبل أن يكونوا أساطير في الملعب.