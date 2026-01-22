لا يمكن التفريط فيه.. جون إدوارد يضع نجم الزمالك خارج حسابات البيع

يرفض جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، إدراج أحد لاعبي الفريق الأول ضمن قائمة الأسماء المطروحة للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً تمسكه باستمراره، باعتباره عنصراً لا يمكن تعويضه داخل التشكيل.

ويأتي هذا التوجه، في وقت فتح فيه مجلس إدارة الزمالك الباب أمام دراسة عروض رحيل عدد من اللاعبين، بحثاً عن موارد مالية تسهم في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، إلى جانب السعي لفك القيد المفروض عليه بسبب القضايا الدولية المتراكمة.



وبدأت الإدارة بالفعل تنفيذ هذه السياسة، بالموافقة على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز، في صفقة وفرت سيولة مالية للنادي، إلى جانب تسوية مديونية قائمة، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوضاع المالية خلال الفترة الحالية.

ووضع إدوارد خطاً واضحاً عند اسم محمد شحاتة، إذ يرفض المساس به، حتى في حال وصول عروض رسمية، في ظل قناعة فنية بقدراته وتطوره المستمر، فضلاً عن عدم وجود بديل مباشر في مركزه داخل القائمة الحالية.



وترى الإدارة أن استمرار اللاعب قد يمنح الزمالك فرصة أفضل مستقبلاً، سواء على المستوى الفني، أو في حال تلقي عروض أقوى مالياً مع مرور الوقت، خاصة مع مشاركاته المنتظمة وتزايد الاعتماد عليه.

وفي سياق متصل، لا يزال حسام عبد المجيد خارج دائرة العروض الرسمية حتى الآن، رغم تألقه مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بينما قد تنظر الإدارة في رحيله حال وصول عرض مالي مناسب، كما خرج محمد عواد من حسابات البيع في يناير، في حين لم يطرح اسم البرازيلي خوان بيزيرا للرحيل، بسبب قيود لوائح القيد.