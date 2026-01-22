نجم جديد ضحية الإصابة في برشلونة



تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة، حيث تأكد غياب لاعبه بيدري غونزاليس عن الملاعب لقرابة أربعة أسابيع، إثر إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليمنى، تعرض لها خلال مواجهة سلافيا براغ التشيكي، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.



وأبدى المدرب الألماني لبرشلونة، هانسي فليك، قلقه عقب المباراة، بعدما غادر اللاعب الملقب بالـ «المايسترو» الملعب وهو يعرج، لتكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم الخميس، عن حجم الإصابة التي ستحرم الفريق من جهوده في وقت حساس من الموسم.



ويفتقد النادي الكتالوني خدمات بيدري في مواجهات مصيرية، أبرزها مباراة كوبنهاجن، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، التي يطمح فيها الفريق لحسم مقعده ضمن الثمانية الكبار، للتأهل المباشر إلى دور الستة عشر، وتجنب خوض منافسات الملحق، وهي المواجهة التي سيغيب عنها أيضاً فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، سوف يمتد غياب بيدري لاعب منتخب إسبانيا، ليشمل مباراتي كأس ملك إسبانيا، حيث يواجه برشلونة نادي ألباسيتي في دور الثمانية، بالإضافة إلى ذهاب نصف النهائي في حال التأهل.



ولن يشارك اللاعب في مباريات برشلونة أمام ريال أوفييدو وإلتشي وريال مايوركا وجيرونا وأوساسونا بالدوري الإسباني، كما قد يمتد غيابه ليشمل ذهاب ملحق دوري الأبطال، إذا فشل الفريق في التأهل المباشر لدور الـ 16.