ريال مدريد أغنى أندية العالم وقفزة هائلة لبرشلونة



يتصدر نادي ريال مدريد، قائمة تاريخية للأندية الأعلى إيرادات في العالم، حيث تجاوزت أرباح أقوى 20 نادياً أوروبياً حاجز 12 مليار يورو، لأول مرة.



وتضم القائمة تسعة أندية إنجليزية.



وحل برشلونة ثانياً، وأتلتيكو مدريد في المركز الثالث عشر عالمياً، ما يعكس القوة المالية الكبيرة لأندية الدوري الإسباني، رغم المنافسة الشرسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويهيمن الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد الأندية في القائمة، لكن الدوري الإسباني يتفوق من حيث حجم الإيرادات الفردية، إذ سجلت تسعة أندية إنجليزية حضورها ضمن أغنى 20 نادياً في موسم 2024 - 2025 القياسي، لكن ريال مدريد وبرشلونة استحوذا على المركزين الأول والثاني توالياً، بفارق مريح عن البقية.



وبلغ إجمالي إيرادات الأندية الأقوى عالمياً، 12 ملياراً و400 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 11 %. وحافظ ريال مدريد على صدارته للعام الثاني على التوالي، بإيرادات بلغت ملياراً و161 مليون يورو، مدعوماً بنمو تجاري بنسبة 23 %، نتيجة الحقوق التجارية والاتفاقيات الجديدة، ليعزز مكانته كأول نادٍ في التاريخ يتجاوز حاجز المليار يورو لعامين متتاليين.



من جانبه، حقق برشلونة قفزة هائلة، بصعوده من المركز السادس إلى الثاني، بإيرادات بلغت 975 مليون يورو، ليعود إلى المراكز الثلاثة الأولى، لأول مرة منذ جائحة كورونا. وجاء هذا النمو بنسبة 27 %، رغم خوض الفريق مبارياته خارج ملعبه «كامب نو»، وذلك بفضل نظام «تراخيص المقاعد الدائمة»، المرتبط بتجديد الاستاد.



كما رفع أتلتيكو مدريد إيراداته بمقدار 45 مليون يورو، لتصل إلى 455 مليون يورو، رغم تراجعه مركزاً واحداً، ليحل في المرتبة الثالثة عشرة.



وتبرز الأندية الإنجليزية بقوة في القائمة، ولكن، ولأول مرة في تاريخ تقرير شركة «ديلويت»، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، لم يتمكن أي نادٍ إنجليزي من حجز مكان ضمن المراكز الأربعة الأولى.



وأصبح ليفربول النادي الإنجليزي الأعلى إيرادات، وجاء في المركز الخامس بـ 836 مليون يورو، متجاوزاً مانشستر سيتي الذي تراجع من المركز الثاني إلى المركز السادس، بإيرادات بلغت 829 مليون يورو، نتيجة تراجع النتائج الفنية، بينما حقق مانشستر يونايتد أدنى ترتيب له في تاريخ «ديلويت» الممتد لـ 29 عاماً، بتراجعه إلى المركز الثامن بـ 793 مليون يورو.



وسجل بايرن ميونخ الألماني نمواً لافتاً، وضعه في المركز الثالث، بإيرادات 861 مليون يورو، مدفوعاً بزيادة عوائد البث الناتجة عن المشاركة في النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025، بينما حل باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع، بـ 837 مليون يورو.



وشهدت القائمة عودة نادي بنفيكا البرتغالي للمركز التاسع عشر، بـ 283 مليون يورو، ليكون أول نادٍ من خارج «الدوريات الخمسة الكبرى» ينضم للقائمة منذ سنوات.



تظل الإيرادات التجارية الركيزة الأساسية للنمو، حيث بلغت خمسة مليارات و300 مليون يورو، أي ما يوازي 43 % من الإجمالي، بينما سجلت إيرادات يوم المباراة نمواً بنسبة 16 %، لتصل إلى مليارين و400 مليون يورو.



وعلى صعيد كرة القدم النسائية، سجلت الأندية الـ 15 الأولى إيرادات قياسية، بلغت 158 مليون يورو، وتصدر نادي أرسنال القائمة لعام 2026، بـ 25 مليوناً و600 ألف يورو، يليه تشيلسي بـ 25 مليوناً و400 ألف يورو، ثم نادي برشلونة في المركز الثالث بـ 22 مليون يورو.