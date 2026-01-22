تعديلات مرتقبة في لوائح الدوري المصري بسبب المحترفين

تشهد لوائح الدوري المصري مراجعة مقترحات جديدة تتعلق بملف اللاعبين المحترفين، في ظل رؤية فنية تربط تطوير المسابقة المحلية بتقدم منتخب مصر، وذلك بعد تصريحات من الجهاز الفني للفراعنة حول الفوارق الفنية مع المنتخبات المنافسة.



وأوضح حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن تقليص عدد المحترفين داخل الأندية قد يكون خطوة ضرورية لدعم المنتخب، مقترحًا الاكتفاء بثلاثة لاعبين أجانب في كل فريق، بدلًا من التكدس الحالي الذي يشمل مراكز الهجوم والدفاع والوسط في بعض الأندية.



وربط المدير الفني بين قوة المنتخب ومستوى الدوري المحلي، مؤكدًا أن الاعتماد المفرط على المحترفين يؤثر على فرص مشاركة اللاعبين المحليين، ويحد من تطورهم الفني، وهو ما ينعكس في النهاية على خيارات الجهاز الفني عند تكوين قائمة المنتخب.



وشدد حسام حسن على أهمية توجيه الجهد نحو زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، معتبرًا أن الاحتكاك القوي في الدوريات الأوروبية والعالمية يمثل عنصرًا أساسيًا في تقليص الفجوة الفنية مع المنتخبات التي تنافس على الأدوار النهائية في البطولات الكبرى.