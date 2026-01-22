«ترانسفير ماركت» يكشف التفاصيل.. 5 وجهات محتملة لمحمد صلاح

كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للاعبين، عن تحركات تخص مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل استمرار الغموض حول موقفه مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى دخول خمسة أندية كبرى في دائرة الاهتمام بالتعاقد مع قائد منتخب مصر، في خطوة قد تلقي بظلالها على سوق الانتقالات، خاصة مع اقتراب اللاعب من المراحل الأخيرة في عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

وضمت قائمة الأندية المهتمة ثنائي الكرة التركية غالطة سراي وفناربخشة، في ظل سعيهما لتدعيم صفوفهما بأسماء ذات ثقل قاري، إلى جانب نادي روما الإيطالي، الذي سبق أن دافع صلاح عن ألوانه في إحدى محطات مسيرته الاحترافية.

وانتقل الاهتمام إلى منطقة الشرق الأوسط، بعدما دخل اسما الهلال والقادسية ضمن قائمة الأندية التي تتابع موقف النجم المصري، انتظارًا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مستقبله مع ليفربول.

وجاء هذا الاهتمام المتزايد مدفوعًا بالقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها صلاح، سواء على مستوى الخبرة الأوروبية أو التأثير داخل الملعب، فضلًا عن أرقامه التهديفية مع ليفربول ومنتخب مصر، التي جعلت اسمه حاضرًا بقوة في حسابات العديد من الأندية.

وتطرقت تقارير إعلامية إنجليزية سابقة إلى موقف ليفربول من مستقبل لاعبه، موضحة أن النادي يترقب المرحلة المقبلة بحذر، في ظل اقتراب نهاية عقد صلاح في صيف 2027، والعمل في الوقت ذاته على دراسة الخيارات المتاحة تحسبًا لأي تطورات.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب، رغم تجديد عقده لمدة موسمين في أبريل الماضي، لا يغلق باب التفكير في خوض تجربة جديدة، سواء داخل أوروبا أو في الدوري السعودي، مع بقاء جميع الاحتمالات مطروحة.