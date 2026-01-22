فارق تاريخي.. كم يزيد راتب رونالدو عن نجمة العالم الأولى؟

كشف رصد الأرقام المالية في كرة القدم عن فجوة كبيرة بين رواتب النجوم، بعدما تصدر كريستيانو رونالدو قائمة الأعلى أجرًا عالميًا، مقابل راتب متواضع نسبيًا تتقاضاه نجمة الكرة النسائية الأولى في العالم أيتانا بونماتي.

ويتقاضى رونالدو، مع النصر، راتبًا سنويًا يصل إلى 260 مليون يورو، وفقًا لعقده الممتد حتى يونيو 2027، ليواصل احتلال صدارة اللاعبين الأعلى دخلًا.

ويعيش النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عامًا، واحدة من أغنى مراحل مسيرته الاحترافية، بعد محطات طويلة بدأت من سبورتنغ لشبونة، مرورًا بمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ثم عودته المؤقتة إلى مانشستر قبل انتقاله إلى النصر.

في المقابل، تحصل أيتانا بونماتي، نجمة وسط برشلونة، على راتب سنوي يبلغ مليون يورو، رغم تصنيفها كأفضل لاعبة في العالم، ودورها البارز في تتويج فريقها بعدة ألقاب محلية وقارية.

ويعكس هذا الفارق، الذي يتجاوز 259 مليون يورو سنويًا، اتساع الهوة المالية بين كرة القدم للرجال والنساء، رغم التطور الكبير في مستوى المنافسات النسائية وزيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري بها خلال السنوات الأخيرة.