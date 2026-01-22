التقدم في العمر أم قرارات التمرير؟ رقم سلبي غير معتاد لرونالدو

يعتلي كريستيانو رونالدو صدارة قائمة أكثر اللاعبين وقوعًا في مصيدة التسلل بدوري روشن هذا الموسم، بعدما احتسبت ضده 25 حالة تسلل خلال مباريات النصر، في رقم أثار نقاشًا فنيًا حول أسبابه.

وأظهر رصد المباريات أن بعض حالات التسلل جاءت بسبب تحرك رونالدو مبكرًا خلف خط الدفاع، قبل أن تصل إليه التمريرة من زملائه.

وظهر ذلك بوضوح في مواجهة ضمك الأخيرة، حين تكررت محاولات التمرير المباشر خلف الدفاع بينما كان المهاجم البرتغالي متقدمًا بخطوة، لتحتسب حالات تسلل واضحة رغم جاهزيته للانقضاض على الكرة.

وأشار محللون إلى عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو الجانب البدني المرتبط بتقدم العمر، حيث تقل المرونة في تغيير الاتجاهات والانطلاق اللحظي مقارنة بسنوات سابقة، ما يؤثر على التمركز الدقيق أمام خط الدفاع.

وأوضح أحمد عطيف، نجم المنتخب السعودي السابق، أن بعض اللاعبين كانوا سيتجنبون التمرير في لقطات مشابهة لو كان المستلم لاعبًا آخر، بينما يدفع ثقل اسم رونالدو زملاءه للمجازفة بالكرة إليه حتى في أوضاع غير مواتية.

ويضع هذا الرقم الجهاز الفني أمام تحدٍ تكتيكي، يتمثل في تحسين تناغم التوقيت بين التحركات والتمرير، وتخفيف الاندفاع نحو الكرات المباشرة عندما لا تكون الزاوية مناسبة.