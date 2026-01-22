4 أندية تخرج رسميًا من دوري أبطال أوروبا

أسفرت الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا عن حسم مصير أربعة أندية، بعدما فقدت رسميًا فرصها في الاستمرار بالمنافسة أو بلوغ ملحق التأهل إلى دور الـ 16، قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة.

وأنهت النتائج آمال آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الثالث والثلاثين برصيد 4 نقاط، في مواصلة المشوار القاري، بعد عجزه عن تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وودع سلافيا براغ المنافسات رسميًا أيضًا، بعدما استقر في المركز الرابع والثلاثين برصيد 3 نقاط، لتتوقف رحلته الأوروبية مبكرًا هذا الموسم.

وخرج فياريال من الحسابات القارية، باحتلاله المركز الخامس والثلاثين برصيد نقطة واحدة فقط، ليغادر البطولة دون أي فرصة للعودة في الجولة الأخيرة.

واختتم كايرات ألماتي قائمة المغادرين، بعدما تذيل الترتيب في المركز السادس والثلاثين والأخير برصيد نقطة واحدة، ليودع دوري الأبطال رسميًا.

ويستمر الصراع في المقابل بين بقية الأندية خلال الجولة الثامنة والأخيرة، لحسم المقاعد المتبقية بين التأهل المباشر إلى دور الـ 16 أو خوض ملحق التأهل، في مرحلة أخيرة مرتقبة تشهد منافسة قوية.