التسجيلات غير موجودة.. تصعيد جديد في أزمة زيزو وميدو

نفى سيد مصطفى، والد لاعب الأهلي أحمد سيد «زيزو»، صحة التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، بشأن وجود تسجيلات صوتية قال إنها توثق ندم اللاعب على انتقاله إلى الأهلي، مؤكدًا أن تلك التسجيلات غير موجودة من الأساس.

وأوضح والد زيزو أن توقيع نجله للأهلي جاء عن اقتناع كامل وبعد دراسة جميع العروض المتاحة، مشددًا على أن الحديث عن تراجع اللاعب أو بكائه لا يمت للحقيقة بصلة، وطالب ميدو بإظهار أي دليل حال امتلاكه تسجيلات كما ذكر.

وأكد والد اللاعب أن زيزو لا يشغل نفسه بما يثار إعلاميًا، ويركز حاليًا على مشواره مع الأهلي، سعيًا لتحقيق طموحاته الرياضية وصناعة مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء رد الأسرة عقب تصريحات أطلقها ميدو في أحد البرامج الحوارية، تحدث خلالها عن كواليس انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي، وقال فيها إنه استمع بنفسه إلى رسائل صوتية أرسلها اللاعب عبر «واتساب» إلى عمرو الجنايني، رئيس لجنة التخطيط بنادي الزمالك في ذلك التوقيت، كان يبكي فيها ويطلب التدخل لإنهاء انتقاله للأهلي والعودة إلى الزمالك.

واتخذ زيزو، بحسب مصادر مقربة، خطوة أولى للرد على هذه التصريحات عبر المسار القانوني، بعد اعتبارها مسيئة وغير صحيحة، مع اتجاهه للحصول على موافقة إدارة الأهلي قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية.

وفضل اللاعب عدم الدخول في ردود مباشرة أو سجالات إعلامية، مكتفيًا باتباع الطرق القانونية، لوضع حد لما يراه إساءة متكررة بحقه في هذا التوقيت.