تحرك جديد في ملف رمضان صبحي قبل جلسة الاستئناف

يشهد ملف قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحركًا جديدًا قبل أيام من جلسة الاستئناف المرتقبة، بعد إعلان هيئة الدفاع عن اللاعب إفساح المجال أمام المكتب القانوني للنادي الأهلي لتولي مهمة الدفاع، في خطوة جاءت استجابة لرغبة النادي في تقديم الدعم القانوني للاعب.

وأعلن المحامي أشرف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هيئة الدفاع عن رمضان صبحي قررت، عقب التشاور مع أسرة اللاعب، إتاحة الفرصة للمستشار القانوني لـ النادي الأهلي لتقديم دفاعه في القضية، خاصة أن الأسس القانونية التي سيبنى عليها الدفاع هي ذاتها التي قدمت أمام محكمة أول درجة.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار التنسيق الكامل بين هيئة الدفاع وأسرة اللاعب، مع التأكيد على تمنياتهم بالتوفيق والسداد لفريق الدفاع، في ظل المرحلة القانونية الحالية التي تمر بها القضية.

وتعود القضية إلى حكم صادر من محكمة جنايات الجيزة في 30 ديسمبر الماضي، قضى بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في اتهام يتعلق بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة في مصر، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.

وتقدم دفاع اللاعب بطعن رسمي على الحكم، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في قرار الحبس، لتقرر محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف المقدم.

وتملك محكمة الاستئناف صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم الصادر، سواء بتأييده أو تعديله أو إلغائه أو وقف تنفيذ العقوبة، وهو ما يجعل الجلسة المقبلة محطة مهمة في مستقبل اللاعب.