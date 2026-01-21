العد التنازلي مستمر.. رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000

يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 960 هدفًا في مختلف المسابقات، ليصبح على بعد 40 هدفًا فقط من بلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

وسجل النجم البرتغالي أرقامًا مميزة على مدار أكثر من عقدين داخل المستطيل الأخضر، مستفيدًا من قدراته التهديفية المتنوعة، سواء بالقدم اليمنى أو اليسرى أو عبر الكرات الرأسية، ليحافظ على حضوره الدائم في قوائم الهدافين رغم تقدمه في العمر.

وأضاف رونالدو، اليوم الأربعاء، هدفًا جديدًا إلى سجله التهديفي خلال مواجهة النصر أمام ضمك في الجولة الـ 17 من مسابقة دوري روشن، ليعزز رصيده ويواصل الاقتراب من إنجاز تاريخي، بعدما وصل إلى 960 هدفًا خلال 1306 مباريات خاضها في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

ودون رونالدو اسمه بقوة مع ريال مدريد، كأكثر فريق سجل بقميصه أهدافًا في مسيرته، إلى جانب أرقامه مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر، فضلًا عن إسهاماته المميزة مع منتخب البرتغال في مختلف البطولات.

ويتخطى رصيد رونالدو حاجز الـ 800 هدف في الدوريات المحلية وحدها، بعدما سجل في خمس بطولات دوري مختلفة، ما يعكس استمراريته وقدرته على التأقلم مع مدارس كروية متعددة، من أوروبا إلى آسيا.