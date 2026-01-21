تعديلات مرتقبة في قائمة منتخب مصر قبل كأس العالم

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر لإجراء تعديلات على قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، في إطار التحضير لبطولة كأس العالم 2026، بعد تقييم شامل لما قدمه اللاعبون خلال المشاركة الأخيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت في المغرب.

واستقر المدرب حسام حسن على إعادة ترتيب اختياراته، مع منح أولوية لعناصر أثبتت حضورها، مقابل مراجعة موقف لاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر، على أن تحسم القرارات النهائية قبل الدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للمونديال.

ويبحث الجهاز الفني عن تدعيم بعض المراكز من داخل الدوري المصري، عبر متابعة مستمرة للمباريات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج ومزدوجي الجنسية، بهدف توسيع قاعدة الاختيار قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

ويعيد المنتخب المصري حساباته الدفاعية مع اقتراب محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، من العودة للملاعب بعد التعافي من الإصابة، في وقت تأكد فيه غياب محمد حمدي عن كأس العالم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما فرض البحث عن بدائل مناسبة في مركز الظهير الأيسر.

ويركز الجهاز الفني على الجانب الهجومي بشكل خاص، بعد عدم ظهور بعض الأسماء بالمستوى المطلوب خلال الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب أمام استبعاد محتمل لعدد من اللاعبين، مقابل الدفع بوجوه جديدة قادرة على تقديم الإضافة الفنية.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا يوم 22 مارس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم، لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا يومي 26 و30 من الشهر ذاته في قطر، في اختبارات قوية تهدف إلى الوقوف على جاهزية العناصر المرشحة للمشاركة في المونديال.