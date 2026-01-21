تعرف على نوع السيارة الفارهة التي حصل عليها المشجع «لومومبا»

احتفت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمشجع ميشال كوكا مبولادينغا، أيقونة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، أو شبيه الزعيم «باتريس لومومبا» الذي ساند منتخب بلاده في البطولة بطريقته المميزة خلال مباريات منتخب بلاده، حيث قام وزير الرياضة الكونغولي، ديدييه بوديمبو، بتسليم المشجع الكونغولي الشهير بلومومبا سيارة فاخرة ماركة «جيتور» من وزارة الشباب والرياضة الكونغولية مكافأة له على كل ما قدمه من تشجيع وتمثيل منتخب الكونغو بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وحرص شبيه الزعيم «باتريس لومومبا» على تقديم تحيته الشهيرة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية من داخل السيارة وسط حضور معتبر من الرياضيين والمسؤولين.

وكان المشجع ميشال كوكا مبولادينغا حديث «الكان» 2025، حيث ظل واقفاً مثل تمثال طوال مباريات منتخب بلاده الكونغو، ليجسد شخصية أحد أبرز رموز مكافحة الاستعمار في أفريقيا، بطل التحرير الكونغولي باتريس لومومبا، رافعاً قبضته في الهواء كإشارة معروفة ارتبطت بخطابات ومواقف الثائر «لومومبا» السياسية، في تعبير صريح عن الانتماء الوطني.

من جانبه، أكد وزير الرياضة الكونغولي أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب الواحد، وأيضاً الإسهام في التقارب بين الشعوب كافة.