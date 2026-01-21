رسائل لم تنشر من قبل.. سر بكاء زيزو بعد انتقاله إلى الأهلي

كشفت تصريحات جديدة، كواليس غير معلنة في ملف انتقال أحمد سيد «زيزو» من الزمالك إلى الأهلي، بعدما ظهرت تفاصيل تروى للمرة الأولى عن لحظات أعقبت إتمام الصفقة، وحملت قدرًا كبيرًا من الندم، بحسب ما تم تداوله مؤخرًا.

وفجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة كبيرة، حين أكد أن زيزو، عقب إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بانتقاله إلى الأهلي الصيف الماضي، أرسل رسائل صوتية عبر تطبيق «واتساب» إلى عمرو الجنايني، رئيس لجنة التخطيط بنادي الزمالك في ذلك التوقيت، ظهر خلالها في حالة انهيار وبكاء، مطالبًا بالتدخل لإنهاء ارتباطه بالأهلي والعودة مجددًا إلى القلعة البيضاء.

وأوضح ميدو أن اللاعب حاول التراجع عن قراره، معتبرًا أن والده كان السبب الرئيسي في توقيعه مع الأهلي، وأكد رغبته في استمرار مشواره مع الزمالك، وشدد ميدو على أنه استمع بنفسه إلى تلك الرسائل الصوتية، ما يجعله على يقين من صحة ما يرويه.

واستكمل ميدو حديثه بالتأكيد على أن ما جرى يعكس حالة صراع داخلي عاشها اللاعب عقب حسم الصفقة، مجددًا تأكيده على سماعه تلك التسجيلات بنفسه.

وانتقل أحمد سيد «زيزو» إلى صفوف الأهلي في صيف 2025، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الكروي المصري، بعد نهاية مشحونة لعلاقته مع إدارة الزمالك، شهدت خلافات متتالية خلال الفترة الأخيرة من مشواره مع الفريق.

وهاجم ميدو اللاعب بشكل مباشر، معتبرًا أن انتقاله إلى الأهلي مثل خيانة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الزمالك كان السبب الرئيسي في صناعة اسم اللاعب، قبل أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة كاملة.