احتفال غريب في نهائي أفريقيا.. ماذا قصد نجم السنغال؟

أثار احتفال أحد لاعبي منتخب السنغال حالة من الفضول عقب نهاية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما ظهر وهو يضع «اللهاية» في فمه خلال مراسم التتويج، في لقطة بدت غريبة في ظاهرها، لكنها حملت رسالة لمن تابع كواليس ما قبل المباراة.

وجاءت اللقطة على منصة التتويج، ردًا غير مباشر من نجم المنتخب السنغالي الحاج مالك ضيوف على انتقادات سابقة طالت بنيته الجسدية، بعدما وصفه محلل رياضي مغربي قبل النهائي بأنه «ضعيف مثل الأطفال»، في حديث أثار تفاعلًا واسعًا وقتها.

وحول اللاعب تلك التصريحات إلى دافع نفسي، واحتفظ بالرد حتى لحظة التتويج، ليختار التعبير عنه بأسلوب ساخر وهادئ، دون الدخول في سجالات أو تصريحات مباشرة، مكتفيًا بلقطة اختصرت القصة كاملة.

وجاء تتويج السنغال باللقب القاري بعد فوز صعب على المنتخب المغربي بهدف دون رد، أحرزه بابي غايي في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، في مباراة اتسمت بالتوتر والندية.

وبرز ضيوف خلال اللقاء بأداء متوازن في مركز الظهير الأيسر، ونجح في التعامل مع الضغط الفني والجماهيري، ليكمل الصورة لاحقًا باحتفال خطف الأضواء، وانتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.