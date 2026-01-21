فتح المزاد.. تغييرات واسعة داخل نادي الزمالك

قرر مسؤولو نادي الزمالك اتخاذ قرارات بالتغييرات على مستوى فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل توجه إداري واضح لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الأول لكرة القدم، مع دراسة جميع السيناريوهات المتعلقة بمستقبل عدد من اللاعبين، دون استثناء أسماء بعينها، في مرحلة تعد من الأكثر أهمية داخل القلعة البيضاء.

وباتت إدارة الزمالك منفتحة على بيع أي نجم في صفوف الفريق حال وصول عرض مناسب، سواء من العناصر الأساسية أو البدلاء، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وعدم إغلاق الباب أمام أي تحركات خلال ميركاتو يناير.

ولم يتلق الزمالك أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع حسام عبد المجيد حتى الآن، مع تأكيد مسؤولي النادي أن ما يثار حول وصول عروض احتراف للاعبي الفريق الذين شاركوا في كأس أمم أفريقيا لا يستند إلى معطيات رسمية.

وبخصوص ملف حراسة المرمى، يبرز اهتمام أوروبي بضم الحارس الشاب عمر عبد العزيز، بعد متابعته خلال مشاركته في كأس العالم للشباب، حيث تدرس الإدارة خيارين واضحين، يتمثلان في تجديد عقده ثم إعارته، أو تسويقه ماليًا قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويراجع الزمالك موقفه في ظل امتلاكه أكثر من حارس مميز داخل القائمة، ما يمنح الإدارة مرونة أكبر في اتخاذ القرار، خاصة مع القناعة بأن الاستفادة المالية الحالية تظل أفضل من خسارة اللاعب مستقبلًا دون مقابل، في حال استمر غموض ملف التجديد.

وكان الزمالك أتم صفقة بيع لاعبه ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز، في إطار سعي النادي لتوفير موارد مالية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة داخل القلعة البيضاء، رغم اعتباره أحد نجوم الفريق.

وشارك ماهر هذا الموسم مع الزمالك في 19 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يودع زملاءه ويبدأ مسيرته الجديدة بقميص بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواصلة مشواره القاري، عندما يواجه المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.