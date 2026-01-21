بعيداً عن الأضواء... من يقبع في المراكز الأخيرة بتصنيف «فيفا»؟

فيما يحظى التصنيف الدوري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باهتمام واسع من وسائل الإعلام وعشاق اللعبة، لمعرفة هوية المنتخبات التي تتصدر المراكز الأولى، نادراً ما يلتفت المتابعون إلى قاع الترتيب للتعرف إلى المنتخبات الخمسة الأخيرة في التصنيف العالمي.

ويعتمد تصنيف منتخبات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم على نتائج مبارياتها الدولية، حيث تُمنح النقاط بناءً على نتائج جميع المباريات الدولية الكاملة المعترف بها من قبل «فيفا»، باستخدام نظام نقاط يضع المنتخبات الأكثر نجاحاً في المراتب الأعلى، وذلك منذ صدور أول تصنيف عالمي في ديسمبر 1992.



ووفقاً للتصنيف الدولي الصادر أول من أمس، جاءت منتخبات جزر الباهاما، والجزر العذراء الأمريكية، وجزر العذراء البريطانية، وأنغويلا، وسان مارينو في المراكز الخمس الأخيرة، محتلة المراتب من 206 حتى 210 على التوالي، دون أن يسبق لأي منها التأهل إلى نهائيات كأس العالم، البطولة الأبرز والأهم في عالم كرة القدم.

وتأسس اتحاد جزر الباهاما لكرة القدم عام 1967، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي عام 1968، ثم إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» عام 1981.

وحقق المنتخب أفضل تصنيف في تاريخه باحتلاله المركز 138 في سبتمبر 2006، فيما سجّل أدنى ترتيب له بوصوله إلى المركز 210 في سبتمبر 2018. وخاض منتخب جزر الباهاما مباراته الدولية الأولى في الأول من مارس 1970، وخسرها أمام بورتوريكو بثلاثة أهداف دون رد، بينما تحقق أكبر فوز له على منتخب جزر توركس وكايكوس بنتيجة 6-0، في 9 يوليو 2011، في حين كانت أكبر خسارة تلقاها بنتيجة 0-13، في 28 أبريل 1987.



ويعد منتخبا الجزر العذراء الأمريكية والجزر العذراء البريطانية، من بين أضعف منتخبات العالم، وبلغ أعلى تصنيف لمنتخب الجزر العذراء الأمريكية المركز 149 في يوليو 2011، بينما كان أدنى ترتيب له المركز 208 في مارس 2022، ويحتل حالياً المركز 207 عالمياً.

أما منتخب الجزر العذراء البريطانية، فوصل إلى أعلى تصنيف له باحتلال المركز 160 في مارس 2000، فيما بلغ أدنى ترتيب له المركز 209 في مارس 2022.



وحقق منتخب الجزر العذراء الأمريكية الفوز في أول مباراة دولية له بهدف دون مقابل على منتخب الجزر العذراء البريطانية في 21 مارس 1998، كما سجل أكبر فوز في تاريخه على منتخب أنغويلا بنتيجة 3-0 في 22 مارس 2019، بينما تعرض لأكبر خسارة أمام منتخب سانت لوسيا بنتيجة 1-14، في مباراة أقيمت عام 2001.

ومن جانبه، فاز منتخب الجزر العذراء البريطانية في مباراته الدولية الأولى على منتخب جزر كايمان بنتيجة 2-1، في 10 مايو 1991، وحقق أكبر انتصار له بسداسية نظيفة على منتخب أنغويلا في 28 مارس 1990، في حين كانت أثقل هزائمه أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة 0-17، في 14 أكتوبر 2010.



أما اتحاد أنغويلا لكرة القدم، فتأسس عام 1990، وانضم إلى الاتحاد الدولي عام 1996، وإلى اتحاد أمريكا الشمالية «الكونكاكاف» عام 1994، وبلغ أعلى تصنيف عالمي له المركز 189 في يونيو 1997، بينما سجّل أدنى ترتيب بوصوله إلى المركز 210، في نوفمبر 2019.

وخسر منتخب أنغويلا مباراته الدولية الأولى أمام منتخب الجزر العذراء البريطانية بهدف دون مقابل، في أكتوبر 1985، وحقق أكبر فوز له على منتخب مونتسرات بنتيجة 4-1 في 8 فبراير 2001، بينما تلقى أكبر خسارة أمام منتخب ترينيداد وتوباغو بنتيجة 0-15، في 10 نوفمبر 2019.



ويتذيل منتخب سان مارينو التصنيف العالمي الحديث، علماً بأن اتحاد الكرة في الدولة تأسس عام 1931، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلى الاتحاد الأوروبي «يويفا» عام 1988.

وحقق المنتخب أفضل تصنيف في تاريخه باحتلال المركز 118، في سبتمبر 1993، في حين كان أدنى ترتيب له المركز 211 في نوفمبر 2018، وخاض منتخب سان مارينو مباراته الدولية الأولى بتعادل سلبي مع منتخب لبنان، في 16 سبتمبر 1987، ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت أول مباراة رسمية له في 14 نوفمبر 1990، أمام منتخب سويسرا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 1992، وانتهت بالخسارة 0-4.

وحقق المنتخب أكبر فوز في تاريخه على منتخب ليختنشتاين بنتيجة 3-1 في 18 نوفمبر 2024، فيما تلقى أكبر خسارة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 0-13، في 6 سبتمبر 2006.



ويُعد منتخب سان مارينو واحداً من أضعف المنتخبات في العالم، في ظل عدد السكان الضئيل جداً، وهو الأقل بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ووفق أحدث البيانات الصادرة في يناير 2026، يبلغ عدد سكان الدولة نحو 33,567 نسمة.

وتقدر الكثافة السكانية بنحو 560 نسمة لكل كيلومتر مربع، وتركيبة سكانية حضرية بنسبة 100 %، وتحتل سان مارينو المرتبة 218 عالمياً من حيث عدد السكان، وتبلغ مساحتها الإجمالية 61.2 كيلومتراً مربعاً.

ويذكر أن إسبانيا حافظت على صدارة التصنيف العالمي الصادر أول من أمس، دون تغيير، متقدمة على الأرجنتين في المركز الثاني، وفرنسا في المركز الثالث.