تجاهل خيارين أوروبيين شرط الانضمام.. منتخب مصر يترقب موقف محترف إسبانيا

يترقب منتخب مصر حسم ملف انضمام أحد محترفي الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار القرار النهائي للاعب بشأن اختياره الدولي، بعد أن بات تجاهل خيارين أوروبيين شرطًا أساسيًا لارتداء قميص الفراعنة.

وينتظر منتخب مصر رد هيثم حسن اللاعب المحترف في صفوف ريال أوفييدو، والذي يمتلك أكثر من جنسية، تتيح له تمثيل أكثر من منتخب على الصعيد الدولي، وهو ما أرجأ حسم موقفه حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أبدى رغبة واضحة في ضم اللاعب، ضمن خطة تدعيم صفوف المنتخب بعناصر محترفة في أوروبا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتحرك إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري، للتواصل مع هيثم حسن خلال الفترة الماضية، ونقل له رغبة الجهاز الفني في انضمامه.

وتابعت لجنة متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تطور موقف اللاعب، إلا أن قراره النهائي لم يحسم، في ظل استمرار المفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامه.

وشددت المصادر على أن اللاعب لم يطلب أي مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، وأن الأمر يرتبط فقط برغبته الشخصية وتحديد مستقبله الدولي خلال المرحلة المقبلة.