4 عرب في التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا ومحمد صلاح خارج القائمة



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا «المغرب 2025».



وضمت التشكيلة المثالية لـ«الكان» 4 لاعبين عرب فقط، هم جميعاً من المنتخب المغربي، حارس المرمى ياسين بونو، أشرف حكيمي، براهيم دياز ونصير مزراوي، في غياب لأي لاعب مصري، بما في ذلك محمد صلاح نجم ليفربول رغم وصول «الفراعنة» إلى المربع الذهبي.



وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب بعد تمديد الوقت 1- صفر في المباراة، وفيما يلي التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2025:



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: كالفين باسي (نيجيريا)، موسى نياخات (السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب)، نصير مزراوي (المغرب).



وسط الميدان: إدريسا غي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، باب غايي (السنغال).



خط الهجوم: براهيم دياز (المغرب)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ساديو ماني (السنغال).