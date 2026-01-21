لفتة من رونالدو بعد تتويج السنغال بـ«الكان»

جاءت لفتة كريستيانو رونالدو بعد نهائي كأس أمم أفريقيا لتعكس تقديرًا خاصًا لما حققه منتخب السنغال، بعدما حرص النجم البرتغالي على تهنئة زميله ساديو ماني عقب التتويج القاري.

وكشف النجم السنغالي ساديو ماني عن تلقيه مكالمة هاتفية من كريستيانو رونالدو، زميله في نادي النصر، عقب نهاية المباراة النهائية، حيث بادره بالتهنئة على الفوز باللقب الإفريقي.

وأوضح ماني أن رونالدو تابع المباراة النهائية أمام المغرب من بدايتها وحتى صافرة النهاية، وحرص على الإشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب السنغالي.

وجاءت هذه اللفتة بعد تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وأبرز هذا التواصل حجم الصدى العالمي الذي حظي به التتويج السنغالي، في ظل الاهتمام الذي أبداه أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث بمتابعة الحدث الإفريقي.