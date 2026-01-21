راموس يفتح بابًا جديدًا لنجوم العالم في العراق

فتح اسم سيرجيو راموس آفاقًا جديدة أمام الكرة العراقية، بعدما دخل نادي القوة الجوية في مفاوضات لضم المدافع الإسباني، في خطوة تعكس طموحًا باستقطاب نجوم الصف الأول إلى الدوري المحلي خلال المرحلة المقبلة.

وتتحرك إدارة القوة الجوية نحو إحداث نقلة نوعية على مستوى التعاقدات، مستندة إلى ثقل الاسم المطروح وخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وهو ما يضع الدوري العراقي محل اهتمام إقليميًا ودوليًا.

وكشفت تقارير عراقية عن بدء التواصل الرسمي مع وكيل أعمال راموس، حيث طُرحت فكرة انتقاله إلى بغداد، وسط إدراك كامل للتحديات المالية واللوجستية المرتبطة بصفقة من هذا الحجم.

وأوضحت المصادر أن مطالب اللاعب لم تقتصر على الجانب المالي، إذ اشترط الحصول على عرض يفوق ما يتقاضاه حاليًا من عروض أوروبية، أبرزها عرض من ميلان بقيمة تقارب 5 ملايين دولار، إلى جانب متطلبات تتعلق بالسكن في منطقة راقية، وتوفير سائق خاص، وحراسة شخصية له ولأسرته طوال فترة الإقامة.

وتتحرك إدارة القوة الجوية على أكثر من مسار لتأمين التمويل اللازم، حيث دخلت في مفاوضات مع شركة كبرى لرعاية الصفقة بشكل كامل، مقابل الحصول على حقوق التسويق والعوائد التجارية المرتبطة بوجود النجم الإسباني، في نموذج تمويلي تسعى الأندية لتبنيه لتجاوز الكلفة المرتفعة.