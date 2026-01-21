115 ألف يورو وقطعة أرض على الساحل لأبطال أفريقيا



كافأت السنغال لاعبيها أبطال كأس أمم أفريقيا 2025 بـ75 مليون فرنك أفريقي ( 115 ألف يورو)، وقطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع في منطقة الساحل الصغير «بيتيت كوت»، لكل لاعب.

وأعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، خلال حفل رسمي، أقيم في القصر الرئاسي، عن مكافآت استثنائية للاعبي «أسود التيرانغا»، احتفاء بتتويجهم باللقب القاري.



وقال الرئيس فاي، مخاطباً الشعب السنغالي: «أود أن أبلغ الشعب أنني قررت منح 75 مليون فرنك أفريقي لكل لاعب، إضافة إلى قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع في منطقة الساحل الصغير (بيتيت كوت)».

وأوضح رئيس السنغال أن هذه المكافآت تندرج في إطار اعتراف «الأمة السنغالية» بالإنجاز القاري، الذي حققه أسود التيرانغا، بعد مسيرة مميزة، توجت بلقب أفريقي جديد، يعزز مكانة السنغال على الساحة الكروية القارية.



ويمثل المبلغ المالي المخصص لكل لاعب مكافأة غير مسبوقة، فيما تشكل قطع الأراضي الواقعة في منطقة سياحية قريبة من داكار استثماراً طويل الأمد لأبطال أفريقيا.



وجرى الإعلان عن هذه المكافآت خلال حفل رسمي كبير، نظم على شرف المنتخب المتوج، وشكل انطلاقة للاحتفالات الوطنية، التي عمت البلاد عقب عودة اللاعبين بالكأس القارية، وسط أجواء من الفخر والاحتفاء الشعبي.



وكانت العاصمة السنغالية داكار قد عاشت مشاهد فرح غير مسبوقة احتفالاً بتتويج منتخب السنغال بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025، حيث احتشد عشرات الآلاف من المشجعين في الشوارع لاستقبال «أسود التيرانغا» استقبال الأبطال، في واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية في تاريخ الكرة السنغالية.



وتوج المنتخب السنغالي باللقب القاري عقب فوزه على نظيره المغربي (1-0 بعد التمديد) في المباراة النهائية، التي أقيمت، الأحد الماضي. وعاد اللاعبون إلى السنغال في وقت متأخر من مساء الاثنين، يتقدمهم النجم ساديو ماني، وكان الرئيس السنغالي في مقدمة مستقبلي أبطال أفريقيا.