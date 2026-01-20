صلاح يقترب من العودة لقائمة ليفربول الأوروبية

يقترب محمد صلاح من العودة إلى حسابات ليفربول الأوروبية، بعدما انتظم في تدريبات الفريق عقب نهاية مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، في توقيت مهم من مشوار «الريدز» بدوري أبطال أوروبا.

وعاد صلاح إلى ميرسيسايد بعد انتهاء البطولة القارية التي اختتمت في المغرب، ليبدأ الاستعداد مع فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويخضع النجم المصري لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من السفر مع بعثة ليفربول إلى فرنسا، في ظل حرص الجهاز الفني على تقييم حالته البدنية بعد فترة من المشاركات المكثفة مع المنتخب.

وانتظم صلاح في مران ليفربول، اليوم الثلاثاء، قبل التحرك إلى مارسيليا، وسط ترقب لإمكانية ضمه إلى قائمة المباراة، خاصة أنه شارك قبل أيام قليلة في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا أمام نيجيريا.

ويأتي ظهور صلاح في التدريبات بعد فترة غياب امتدت قرابة شهر، شهدت جدلًا حول مستقبله داخل أنفيلد، على خلفية خلافات سابقة مع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق، قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المصري.

ويسعى ليفربول إلى حجز مقعد ضمن الثمانية الأوائل في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، من أجل التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف عدة فرق منافسة.