4 مباريات ودية تجهز منتخب تونس لمونديال 2026

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم 4 مباريات في إطار التحضيرات الأخيرة لمنتخب تونس المستعد للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وسيواجه منتخب تونس منتخبي هايتي وكندا ودياً في مارس قبل أن يختتم تحضيراته بمواجهة النمسا وبلجيكا في يونيو.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم الثلاثاء عن برنامج المنتخب الأول التحضيري استعداداً للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبل.

وقال الاتحاد إن منتخب "نسور قرطاج" سيلاقي منتخب هايتي ودياً في 28 مارس في تورونتو قبل أن يلعب مع كندا في 31 من الشهر ذاته. وأضاف أن المنتخب سيختتم تحضيراته لكأس العالم بمواجهة النمسا في فيينا في أول يونيو وكذلك بلجيكا في بروكسل في السادس من الشهر نفسه.

وأوقعت قرعة كأس العالم تونس ضمن المجموعة السادسة مع هولندا واليابان ومنافس آخر سيتحدد لاحقاً.