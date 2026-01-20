استقبال تاريخي لأسود التيرانغا... داكار تحتفل بتتويج السنغال بطلة لأفريقيا



عاشت العاصمة السنغالية داكار، مشاهد فرح غير مسبوقة احتفالاً بتتويج منتخب السنغال بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025، حيث احتشد عشرات الآلاف من المشجعين في الشوارع لاستقبال «أسود التيرانغا» استقبال الأبطال، في واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية في تاريخ الكرة السنغالية.



وتوج المنتخب السنغالي باللقب القاري عقب فوزه على نظيره المغربي (1-0 بعد التمديد) في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي. وعاد اللاعبون إلى السنغال في وقت متأخر من مساء الاثنين، يتقدمهم النجم ساديو ماني، وكان الرئيس السنغالي في مقدمة مستقبلي أبطال أفريقيا.



وانطلقت الاحتفالات مباشرة بتنظيم موكب أول على متن حافلة مكشوفة، جرى خلاله عرض الكأس الأفريقية أمام الجماهير التي احتشدت بأعداد كبيرة لتحية الأبطال. ومع إعلان الثلاثاء عطلة رسمية مدفوعة الأجر، امتلأت شوارع العاصمة منذ الصباح، قبل أن تتجدد الاحتفالات مساءً في ليلة ثانية اتسمت بالعفوية والحماس الشعبي.



واصطف عشرات الآلاف من الجماهير منذ ساعات الصباح الأولى على جانبي الطرقات، في انتظار مرور الحافلة التي تقل اللاعبين، وسط أجواء من الهتافات والأغاني الوطنية. ومع تقدم الموكب ببطء شديد بسبب كثافة الجماهير، برز ساديو ماني كالنجم الأول في الاحتفالات، بعدما حظي بأكبر قدر من التصفيق والهتافات، عقب تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة في مشاركته الأخيرة في كأس أمم أفريقيا.