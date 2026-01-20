دبي الخيرية و«نادي الوصل» يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل الإنساني والمجتمعي

أبرمت جمعية دبي الخيرية ونادي الوصل الرياضي اتفاقية تعاون استراتيجي، تهدف إلى إرساء نموذج رائد للتكامل بين القطاعين الإنساني والرياضي، وبناء منظومة مستدامة للمسؤولية المجتمعية. في إطار تعزيز التلاحم المؤسسي وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي عاصمة عالمية للعطاء والتميز.



شهدت مراسم التوقيع، التي أقيمت في المقر الرئيسي لنادي الوصل، حضوراً رفيع المستوى من قيادات المؤسستين، حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وعبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك العابر للمجالات التقليدية.



وتتمحور الاتفاقية حول صياغة رؤية مشتركة من أجل تعزيز الروابط وتطوير آفاق التعاون والعمل المجتمعي، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات. وتعزيز الأنشطة الخيرية والتطوعية لتحقيق أفضل النتائج والممارسات التي تخدم مصالح المستفيدين وتعود بالفائدة على الطرفين. والتعاون بين الطرفين في المبادرات والحملات المشتركة، بالإضافة إلى المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع. وتفعيل دور الرياضة قوة ناعمة في حشد الجهود لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها.



وقال أحمد السويدي: نعتز بهذه الشراكة مع نادي الوصل، الذي يعد صرحاً رياضياً واجتماعياً عريقاً. إن تعاوننا هو ميثاق عمل إنساني يسعى لاستثمار القيم الرياضية النبيلة في خدمة القضايا المجتمعية. ونحن نؤمن بأن الشراكة مع نادي الوصل ستمثل وسيلة فعالة لتعزيز روح العطاء الإنساني، ورافداً قوياً لزيادة الوعي بالعمل الخيري بين جيل الشباب.



من جانبه، أكد عبد الناصر الشامسي، أن النادي يواصل ترسيخ دوره المجتمعي إلى جانب إنجازاته الرياضية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل امتداداً لنهج النادي في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية. وقال: نحن في نادي الوصل نفخر بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى تعاون مستدام يسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في مجتمعنا. ونؤمن بأن تأثير الرياضة لا يقتصر على المنافسة داخل الملعب، بل يتعداها ليكون أداة فاعلة في خدمة المجتمع. وتأتي شراكتنا مع جمعية دبي الخيرية تأكيداً على التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، وسعينا الدائم لدمج الرياضة بالعمل الإنساني.



تجسد هذه الشراكة روح التلاحم بين مؤسسات دبي، حيث تتلاقى الجهود لرسم مستقبل مشرق يجمع بين التميز الرياضي والريادة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً للتكافل والتراحم.