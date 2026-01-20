تشافي يدخل حسابات نادٍ إنجليزي كبير

عاد اسم تشافي هيرنانديز ليتردد بقوة في الكرة الأوروبية، بعدما دخل حسابات نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تحركات إدارية تبحث عن تغيير فني يعيد التوازن للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشافي بات من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة توتنهام، مع تصاعد الضغوط على المدرب الحالي توماس فرانك، بسبب التراجع الحاد في النتائج منذ بداية عام 2026.

وجاء ترشيح تشافي بعد سلسلة نتائج سلبية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال خمس مباريات متتالية، مكتفيًا بتعادلين وثلاث هزائم، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ويعيش توماس فرانك فترة صعبة داخل النادي اللندني، مع تصاعد الغضب الجماهيري ضده، وظهور هتافات تطالب برحيله خلال المباريات الأخيرة.

وتعد المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بمثابة فرصة أخيرة للمدرب الدنماركي، إذ تنظر إليها إدارة توتنهام باعتبارها فرصة أخيرة لتصحيح المسار، قبل اتخاذ قرار بشأن مصيره.

ويمتلك تشافي سجلًا تدريبيًا مميزًا، بعد تجربته مع برشلونة التي توج خلالها بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، قبل أن يقرر الابتعاد مؤقتًا عن التدريب.

ويبرز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كمنافس محتمل على المنصب، مستفيدًا من تاريخه مع توتنهام وقيادته الفريق سابقًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.