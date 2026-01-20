ماذا حدث بين أربيلوا وفينيسيوس؟ كواليس مران ريال مدريد قبل موقعة موناكو

شهد مران ريال مدريد حديثًا جمع المدرب ألفارو أربيلوا مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك قبل موقعة موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ويمر ريال مدريد بحالة من التوتر عقب موجة الانتقادات الجماهيرية التي طالت عددًا من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرض فينيسيوس لصافرات استهجان متواصلة من جماهير ملعب «سانتياغو برنابيو» خلال مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني، رغم فوز الفريق بهدفين دون رد، في مباراة جاءت بعد خسارة كأس السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك، ما زاد من حدة الضغط الجماهيري داخل المدرجات.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تفاصيل محادثة دارت بين أربيلوا وفينيسيوس في مران الفريق، استعدادًا لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، حيث حرص المدرب على الحديث مع اللاعب البرازيلي بعد حالة الإحباط التي بدت عليه عقب صافرات الجماهير.

وأفادت الصحيفة بأن الحديث تضمن اقتراحًا بفرض غرامات انضباطية، قبل أن يؤكد أربيلوا على الدور القيادي لفينيسيوس داخل ريال مدريد ومسؤوليته داخل الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن فحوى الحديث لا يزال غير واضح بشكل كامل، إلا أنه عكس حالة التوتر التي يعيشها الفريق في ظل الضغوط الجماهيرية وتراجع النتائج محليًا، قبل الدخول في اختبار أوروبي جديد.

ولفتت الصحيفة إلى اختلاف علاقة أربيلوا مع فينيسيوس عن العلاقة التي جمعت اللاعب سابقًا بتشابي ألونسو، المدرب السابق، حيث كان النجم البرازيلي من أكثر المنتقدين لفترة ألونسو داخل أروقة النادي وخارجها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، في مباراة تقام اليوم عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و10:00 مساءً بتوقيت مصر.