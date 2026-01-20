«خيمة» الوصل.. ذاكرة في العقل والقلب تحرس تاريخ «الإمبراطور»

تتصدر الخيمة الاجتماعية بنادي الوصل، يسار المدخل الرئيس في استاد «زعبيل»، المشهد لتكون شاهدة على تاريخ وحاضر النادي، عبر أرشيف بصري حافل بالصور التي توثق مناسبات ومحطات مختلفة، يعود عمر بعضها إلى أكثر من 60 عاماً، لتشكل مع الذاكرة البشرية المتقدة رواية مسيرة «الإمبراطور» السابقة.

ولا تقتصر حكاية الخيمة على الصور التي تزينها، ولكن تمتد إلى وجوه ما زالت تحتفظ بذكريات النادي عن قرب، في تجسيد لانتماء قوي جعل اسم «الوصل» حاضراً في العقل والقلب، لا يغيب مع تعاقب السنوات، باعتبارها ملتقى رياضياً جامعاً لعدد من قدامى محبي النادي.



وحرص «البيان» على زيارة الخيمة، للوقوف على أسرارها والاقتراب من تفاصيل حكاياتها، وخلال اللقاء، كان قطب النادي راشد محمد هاشم شاهداً حياً على كثير من تلك الصور التاريخية النادرة، إذ سرد ذكرياتها واحدة تلو الأخرى، مستعيداً مشاهد بقيت راسخة في ذهنه بعد عقودٍ طويلة قضاها قريباً من الوصل.

وراشد محمد ليس مجرد شاهد على تاريخ النادي، بل قصة وفاء تجسد علاقة خاصة مع النادي، بدأت منذ ستينيات القرن الماضي حين كان يحمل اسم «الزمالك» والذي تحول إلى مسماه الحالي في عام 1974 بعد دمجه مع ناديي «الشعلة»، و«العروبة».



وسبق للقطب الوصلاوي العمل إدارياً في النادي، وتولى مهمة مدير فريق كرة اليد، ما جعله قريباً من تفاصيل العمل اليومي، ومطلعاً على تحولات كثيرة عاشها الوصل عبر الزمن، ويقول في حديثه: الوصل بالنسبة لي حياة، هو بيتي الذي لا أغيب عنه، أنا يومياً أتواجد هنا، وأحرص على الحضور في هذه الخيمة التي أصبحت ملتقى اجتماعياً يضم عدداً كبيراً من الشخصيات التي تجتمع يومياً، وكما هو معتاد يكون الوصل محور الحديث والاهتمام.

وأكد راشد محمد أن مجتمع الخيمة لا يتدخل في اختصاصات إدارات النادي، موضحاً أن دور أعضائها يقتصر على تقديم النصيحة وطرح وجهات النظر بشكل شخصي عندما مقابلة المسؤولين في النادي، انطلاقاً من الخبرة والانتماء، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للخيمة والتزامها بتوحيد عشاق الوصل تحت سقفٍ واحد.



وأشار إلى أن الخيمة مفتوحة للجميع، لأنها ليست رياضية فقط، بل تمثل، بحسب وصفه، هدفاً للوحدة والتماسك والتكاتف، وتبقى رمزاً حياً لذاكرة الوصل، وجسراً يربط ماضيه العريق بحاضره المتجدد، مبيناً أنه من داخل الخيمة الاجتماعية تتم متابعة أخبار النادي مع حرص جميع أعضائها على مشاهدة مباريات الفريق، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها الفريق حالياً، ومتمنياً ان ينجح في تحقيق الفوز بلقب بطولة الدوري في الموسم الحالي.