خيمينيز: الوصل مازال منافساً قوياً على لقب بطولة الدوري

أكد نيكولاس خيمينيز لاعب وسط الوصل، أن فريقه قدم مستوى جيداً في مباريات الدور الأول من بطولة دوري أدنوك للمحترفين التي أنهاها برصيد 25 نقطة في المركز الرابع، مشدداً على أن فريقه ما زال في قلب المنافسة على اللقب، وأن التتويج يبقى حلماً يعمل الفريق على تحقيقه، ذاكراً أن الفرصة ما زالت متاحة، وأن هنالك العديد من المباريات التي يمكن أن تغير الكثير في جدول الترتيب.



وأضاف: بشكل عام أرى أننا لعبنا بصورة جيدة في الدوري، صحيح أن بعض المباريات لم تكن بالمستوى المطلوب، لكننا الآن في قلب المنافسة ومع أندية المقدمة، سنواصل اللعب مباراة بعد أخرى، وأياً كان الخصم سيكون هدفنا الفوز دائماً والتقدم في جدول الترتيب، أؤمن بأنه حتى في مثل هذه الظروف علينا أن نقاتل من أجل فريقنا بكل عزيمة وإصرار.



وقال خيمينيز: نريد أن نكون قريبين من الصدارة، وإذا سنحت لنا الفرصة يمكننا المنافسة على اللقب، هذا هو هدفنا الذي نخوض من أجله المباريات دون استسلام، نحن نريد القتال من أجل البطولة، لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة، الدوري صعب جداً ومعقد، وهناك العديد من الفرق القوية، لكننا نثق بأنفسنا وقدرتنا على تقديم الأفضل في مشوارنا المقبل.



وأثنى صانع ألعاب «الإمبراطور» على الدعم المعنوي الكبير من قبل جماهير النادي في جميع المباريات، وقال: نريد جماهيرنا معنا في كل مباراة، وندرك أنهم قد يشعرون بالحزن أحياناً، لكن الدوري صعب ويحتاج منا أن نكون متحدين، لأننا نحتاج دائماً إلى دعمهم، الجمهور دعمنا وظل يحضر خلف الفريق ويساندنا، ونأمل أن نسعده في الفترة المقبلة بأفضل النتائج.