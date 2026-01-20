اختبار ثقيل للفراعنة.. موعد مباراة مصر وإسبانيا استعدادًا لمونديال 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية أمام نظيره الإسباني، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة، في إطار سعي الجهاز الفني للفراعنة للوقوف على مستوى الفريق أمام مدارس كروية مختلفة قبل نهائيات كأس العالم 2026.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته خلال معسكر شهر مارس المقبل، الذي يشهد مشاركة الفريق في مهرجان قطر لكرة القدم، بمشاركة عدد من المنتخبات من قارات مختلفة، في واحدة من أبرز محطات الإعداد قبل نهائيات المونديال.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإسباني، يوم الإثنين 30 مارس المقبل، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أعلنته الجهات المنظمة للبطولة، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا رغم وديته، بالنظر إلى قيمة المنتخبين وتاريخ كل منهما.

ويشهد المعسكر ذاته خوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام منتخب السعودية، فيما تقام مباراة «الفيناليسما» بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ضمن فعاليات المهرجان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق برنامج معسكر مارس، الذي يتضمن مواجهتي السعودية وإسبانيا، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر.

ويأتي معسكر مارس بعد حسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة «الفراعنة» في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.