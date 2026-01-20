«الأبيض» في المركز 68 والتوقفات الدولية فرصة لتحسين التصنيف العالمي

حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم (الأبيض) على مركزه في التصنيف العالمي الجديد الصادر مساء أمس الاثنين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، محتفظاً بالمركز 68 عالمياً، ما وضعه في الترتيب العاشر آسيوياً والتاسع عربياً. ويأمل المنتخب الوطني في الاستفادة من فترات التوقف الدولية المقررة خلال العام الجاري لخوض عدد من المباريات الودية، بما يسهم في تحسين موقع «الأبيض» في التصنيف العالمي.



ومن المقرر أن يشهد جدول كرة القدم الدولية ابتداءً من عام 2026 تغييرات ملحوظة، حيث سيتم استبدال نظام التوقف المعتاد بفترات منفصلة في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بفترة واحدة ممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.

ويهدف القرار إلى تقليل ضغط الأندية، مع منح المنتخبات الوطنية فترة أطول، تمكنها من لعب ما يصل إلى 4 مباريات متتالية بدلاً من مباراتين في كل من التوقفات الثلاثة الأخرى لعام 2026، في الفترات من 23 إلى 31 مارس، ومن 1 إلى 9 يونيو، ومن 9 إلى 17 نوفمبر.



ولم تخل النسخة الجديدة من التصنيف من تأثير بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أسدل الستار عليها أخيراً، حيث أحدثت تغييرات لافتة في مراكز العديد من المنتخبات، وخصوصاً طرفا المباراة النهائية السنغال والمغرب، باعتبارها أول بطولة دولية لمنتخبات الرجال في العام الجديد.

ورغم خسارته اللقب على أرضه وبين جماهيره، حقق المنتخب المغربي قفزة تاريخية، متقدماً 3 مراكز ليصل إلى المركز الثامن عالمياً، وهو أفضل ترتيب له في تاريخه، ويعود بذلك إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أبريل 1998.



وفي المقابل، واصل منتخب السنغال، بطل كأس الأمم الأفريقية، صعوده اللافت، مرتقياً 7 مراكز ليحتل المرتبة 12 عالمياً، محققاً أفضل تصنيف له في مسيرته، وعلى صعيد القمة، حافظت إسبانيا على صدارة التصنيف العالمي دون تغيير، متقدمة على الأرجنتين في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث.



وكان لصعود المغرب أثر على بعض المنتخبات الأوروبية، إذ غادرت كرواتيا قائمة العشرة الأوائل لتحتل المركز 11، فيما تراجعت بلجيكا وألمانيا مرتبة واحدة لكل منهما، لتصبحا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وشهدت قائمة الخمسين الأوائل تألقاً أفريقياً لافتاً، بتقدم نيجيريا إلى المركز 26، بعد احتلالها المركز الثالث في البطولة الأفريقية، والكاميرون إلى المركز 45، إلى جانب صعود الجزائر ومصر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية إلى المراتب 28 و31 و37 و48 بالترتيب.



وسجل التصنيف أرقاماً تاريخية أخرى، أبرزها تحقيق منتخب كوسوفو أفضل ترتيب له على الإطلاق بالوصول إلى المركز 79، فيما ودعت كوستاريكا وأوزبكستان قائمة الخمسين الأوائل بعد تراجعهما إلى المركزين 51 و52 على التوالي.

وعلى مستوى الاتحادات القارية، عزز الاتحاد الأفريقي حضوره في قائمة الخمسين الأوائل إلى 9 منتخبات بعد انضمام منتخبين جديدين، متقدماً بذلك على الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، اللذين يضمان كل منهما 4 منتخبات فقط.



وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي هيمنته بوجود 26 منتخباً ضمن الخمسين الأوائل، مقابل 7 منتخبات من أمريكا الجنوبية، في حين يغيب تمثيل اتحاد أوقيانوسيا بالكامل.

وسجلت النسخة الجديدة من التصنيف 53 مباراة بين التصنيف السابق في 19 ديسمبر 2025 والتصنيف الجديد، وكانت المنتخبات التي خاضت أكبر عدد من المباريات هي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال، بواقع 7 مباريات لكل منها.

كما حققت نيجيريا أكبر ارتفاع في النقاط بحصولها على 79.09 نقطة، وأكبر تقدم في المراكز مع الكاميرون بواقع 12 مركزاً، وكانت الغابون الأكبر تراجعاً في النقاط بفقدان 44.97 نقطة، وغينيا الاستوائية الأكبر تراجعاً في المراتب.