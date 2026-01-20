بأغنية «في غيابك أضناني الألم».. الهلال السوداني يستعيد نجمه

نجحت إدارة نادي الهلال السوداني لكرة القدم في كسب الاستئناف الذي تقدمت به للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن عقوبة لاعبه جان كلود، ليتم تخفيض عقوبة الإيقاف من ثلاث مباريات إلى مباراة واحدة فقط، ويصبح اللاعب متاحاً للمشاركة في مواجهة الفريق المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقررة الجمعة المقبل، بعد أن غاب عن مباراة واحدة بالفعل أمام سانت لوبوبو، التي جرت أواخر شهر نوفمبر الماضي، وعودته الآن ستعزز من خيارات المدرب لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي القوي، ويعد القرار انتصاراً قانونياً مهماً للنادي.



عاد الحبيب المنتظر

قوبل خبر تخفيف عقوبة جان كلود بفرحة عارمة وارتياح كبير بين جماهير الهلال، الذين اعتبروا القرار انتصاراً إدارياً كبيراً ومكسباً فنياً هائلاً للفريق قبل مواجهة صن داونز الحاسمة، وتسابق أنصار الهلال في التعبير عن سعادتهم بعودة اللاعب المتميز للمشاركة مع الفريق مباراته المقبلة، واستخدموا عبارات مقتبسة من أغاني سودانية شهيرة مثل «عاد الحبيب المنتظر» و«بعد الغياب.. بعد الليالي المرة في حضن العذاب» و«في غيابك أضناني الألم»، مؤكدين أن عودته تعزز من قوة الفريق، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير في المباراة المقبلة.



وكانت لجنة انضباط الاتحاد الأفريقي قد قررت في وقت سابق إيقاف اللاعب مع محلل الأداء وليد شرشاري لمدة ثلاث مباريات وتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دولار، فضلاً عن تغريم النادي 15 ألف دولار على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الهلال ومولودية الجزائري بدوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي، والتي حسمها الفريق السوداني لمصلحته بهدفين مقابل هدف.



ولاحقاً رفض الهلال العقوبات باعتبارها مجحفة في حق النادي، ولا تعبر عن حقيقة ما حدث بعد المباراة، ولا تتماشى مع تقرير المراقب والمنسق الأمني الذي أكد أن أعضاء الجهاز الفني ولاعبي مولودية الجزائر طاردوا اللاعب جان كلود، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب بعد صافرة نهاية المباراة، وبناء عليه تقدم النادي باستئناف القرار لدى لجنة الاستئناف في الكاف والتصعيد إلى «كاس»، وأكد بيان النادي السوداني رفضه العقوبات المجحفة بالسبل القانونية كافة حفاظاً على حقوقه، وهو ما نجحت فيه الإدارة القانونية بالنادي.