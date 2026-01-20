33 بطاقة صفراء و5 حمراء و4 أهداف وتدخل ملحوظ للفار في الجولة 13 من دوري المحترفين



واصلت الصافرة الأجنبية حضورها المكثف في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أدارت 3 مباريات من أصل 7 في الجولة الـ13، في جولة شهدت تدخلاً ملحوظاً لتقنية حكم الفيديو المساعد في عدد من المواجهات القوية والمثيرة.



وأسفرت مباريات الجولة عن تسجيل 20 هدفاً، وإشهار 33 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء، واحتساب ركلتي جزاء، إضافة إلى تسجيل 4 أهداف في الوقت بدل الضائع، فيما أنهى فريقا الوحدة ودبا مباراتيهما بتسعة لاعبين.



وحضرت الصافرة الفرنسية في مباراتين خلال الجولة، حيث أدار الحكم كليمنت توربان قمة العين والوحدة، التي انتهت بالتعادل 2-2، فيما قاد فرانسوا لتيكسير مواجهة الوصل والجزيرة، التي حسمها الوصل بهدف دون رد، كما أدار الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك مباراة بني ياس والبطائح، التي انتهت بالتعادل 1-1.



واحتسب كليمنت توربان ركلة جزاء لمصلحة الوحدة، سجل منها عمر خريبين الهدف الأول لفريقه، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبي الوحدة فاتورة أوجبو وفاكوندو دانييل، وأشهر البطاقة الصفراء في المباراة 5 مرات.



ومن جانبه أشهر فرانسوا لتيكسير البطاقة الصفراء 9 مرات في مباراة الوصل والجزيرة، من بينها 7 بطاقات للاعبي الجزيرة، الذي ينتظر عقوبة مالية من لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي في اجتماعها المقبل، وشهدت المباراة تسجيل هدف قاتل للوصل في الدقيقة 90+4، حمل توقيع ريناتو جونيور.



أما الحكم السلوفاكي كروزلياك فأشهر البطاقة الصفراء 6 مرات، إضافة إلى بطاقة حمراء واحدة في وجه الحارس إبراهيم عيسى، أثناء وجوده على مقاعد البدلاء في الدقيقة 90+8، كما شهدت المباراة تسجيل هدف التعادل للبطائح في الدقيقة 90+6، عن طريق أناتولي بيرتراند.



وفي المقابل أدار الحكام المواطنون 4 مباريات خلال الجولة، حيث قاد الحكم عمر محمد آل علي مباراة شباب الأهلي وضيفه دبا، التي انتهت بفوز «الفرسان» بسباعية نظيفة على استاد راشد.

وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو لاحتساب الهدف الثاني لشباب الأهلي، وكذلك احتساب ركلة جزاء، سجل منها الهدف الرابع، إضافة إلى طرد لاعب دبا إياغو أزيفيدو، بعد طرد زميله سايمون كابرال، وطرد جمعة العبدولي إداري نادي دبا، كما شهدت المباراة تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 90+1 عن طريق يوري سيزار.



وأدار الحكم يوسف الجسمي مباراة خورفكان وضيفه النصر، التي انتهت بالتعادل السلبي على استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما قاد الحكم زايد النعيمي مواجهة الشارقة وضيفه كلباء، والتي انتهت بفوز الشارقة بنتيجة 3-1، كما أدار الحكم سيف نبيل مباراة الظفرة ومضيفه عجمان على استاد راشد بن سعيد، والتي شهدت إشهار بطاقة صفراء واحدة فقط كانت من نصيب لاعب عجمان إسماعيل مؤمن، وانفرد الظفرة بكونه الفريق الوحيد، الذي لم يتلقَ أي بطاقة ملونة في الجولة الـ13.



ونجح الظفرة خلال المباراة في إدراك التعادل 1-1، بتسجيله هدفه في الدقيقة 90+3 عن طريق مارسيلو فيلهو، علماً بأن تقنية الفيديو تدخلت في الدقيقة 45 لإلغاء ركلة جزاء كانت قد احتسبت لمصلحة عجمان.