زكريا أحمد: الشباك النظيفة تصنع الصدارة في ختام الدور الأول



اعتبر الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، أن الجولة 13 في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، تستحق أن تحمل عنوان «صدارة شباب الأهلي»، بعدما واصل ترسيخ تفوقه الدفاعي، وخرج بشباكه نظيفة للمرة العاشرة في 13 مباراة، محققاً رقماً قياسياً على مستوى الدوري في الدور الأول، ما يعني أن الشباك النظيفة تصنع الصدارة.



وأوضح أن الجولة نفسها شهدت تسجيل 20 هدفاً، ونجاح حراس شباب الأهلي، خورفكان، النصر والوصل، في الحفاظ على نظافة شباكهم، ليؤكدوا الدور الحاسم لحراس المرمى في حسم نتائج المباريات.



وأضاف أنه على مستوى الأخطاء الفردية، يتحمل سلطان المنذري، حارس كلباء، مسؤولية هدف واحد من أصل الأهداف الثلاثة التي استقبلها مرماه في خسارة فريقه أمام الشارقة بنتيجة 3-1، حيث جاء الهدف الأول نتيجة تصدٍ غير صحيح للكرة، ما تسبب في دخولها إلى الشباك، في استمرار لحالة عدم الاستقرار التي يمر بها الحارس خلال الفترة الأخيرة.



وأكمل موضحاً أن محمد سالم، حارس دبا، يتحمل مسؤولية هدف واحد فقط من الأهداف السبعة التي استقبلها مرماه، في الخسارة الأكبر لفريقه خلال الدور الأول بنتيجة 7-0، وهي المباراة التي كشفت حجم المعاناة الدفاعية لدبا، رغم كثافة الذي يواجهه الحارس.



وأكد كذلك أن فهد الظنحاني، حارس بني ياس، يتحمل مسؤولية هدف التعادل الذي استقبله مرماه في الوقت القاتل أمام البطائح، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، بعدما لم يتعامل بالشكل الصحيح مع تسديدة بعيدة المدى، قبل أن يخفق في التصدي للكرة الثانية باستخدام القدم.



إشادة



فيما أشاد الدكتور زكريا، بما قدمه محمد الشامسي، حارس الوحدة أمام العين، ولكنه أشار إلى أنه يتحمل أيضاً مسؤولية الهدف الثاني، الذي جاء نتيجة تمركز غير صحيح، بعد تقدمه بشكل مبالغ فيه عن خط المرمى، ونوه إلى أن عودة محمد الوالي إلى عرين الوصل، شكلت إضافة إيجابية واضحة للفريق، حيث قدم أداءً لافتاً، توج بتألقه كأفضل لاعب في المباراة وأفضل حارس في الجولة، بعدما قاد «الإمبراطور» لتحقيق فوز مهم على الجزيرة، بشباك نظيفة ومستوى مميز.



وواصل مؤكداً أن عودة حارس النصر أحمد شامبية إلى التشكيلة بعد غياب، كان تأثيره واضحاً على أداء الفريق، بعدما خرج «العميد» بشباك نظيفة من مواجهته أمام خورفكان، وألمح إلى أنه مع نهاية الجولة الـ13، واختتام الدور الأول، جاءت أرقام حراس المرمى لافتة، حيث شهدت 91 مباراة تسجيل 55 شباكاً نظيفة، وكان حمد المقبالي، حارس شباب الأهلي، الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك بواقع 10 مرات، ويلي شباب الأهلي كل من الوحدة والعين والجزيرة، بواقع 6 شباك نظيفة لكل فريق.



واختتم الدكتور زكريا موضحاً أن الإحصائيات سجلت استمرار مشاركة عدد من الحراس دون الغياب عن أي مباراة في الدوري حتى الآن، وهم حمد المقبالي، فهد الظنحاني، وعلي خصيف مع الجزيرة، وأمجد السيد مع الظفرة، وعلي الحوسني مع عجمان، وأشار إلى أنه على صعيد الأكثر تصدياً للتسديدات، ما زال محمد سالم، حارس دبا، يتصدر القائمة، ويليه أحمد حمدان، حارس خورفكان، ليعكس ذلك حجم الضغط الذي يتعرض له الحارسان خلال مباريات فريقيهما.