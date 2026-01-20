مشجع سنغالي يلقى مصرعه.. نهائي أمم إفريقيا ينتهي بواقعة مأساوية خارج الملعب

كشف تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 عن نهاية حزينة خارج المستطيل الأخضر، بعدما تحولت فرحة الفوز إلى واقعة مأساوية شهدتها العاصمة المغربية الرباط، عقب أحداث عنف أعقبت المباراة النهائية أمام منتخب المغرب.

وأكدت تقارير صحفية سنغالية، في مقدمتها موقع «سيني نيوز»، مقتل مشجع سنغالي يدعى الشيخ ضيوف، بعد تعرضه لاعتداء عنيف عقب نهاية اللقاء، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات خطيرة ناجمة عن طعنات متعددة خلال شجار، بينما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن الواقعة وقعت في محيط ملعب مولاي عبد الله أو في المناطق المجاورة له، في أعقاب انتهاء المباراة التي شهدت أجواء مشحونة، سواء داخل المدرجات أو خارجها، نتيجة التوتر الجماهيري وقرارات تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا خلال النهائي.

وشهدت مدرجات الملعب، بحسب تقارير إعلامية متطابقة، احتكاكات بين جماهير المنتخبين، تفاقمت حدتها مع اعتراض لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وهي اللقطة التي زادت من منسوب الغضب داخل المدرجات.

وامتدت حالة التوتر بعد صافرة النهاية إلى خارج الملعب، حيث اندلعت اشتباكات متفرقة في محيط الاستاد وبعض المناطق القريبة، في ظل احتفالات سنغالية صاخبة قابلها احتقان جماهيري، ما خلق أجواء غير مستقرة انتهت بهذه الواقعة المؤسفة.

وتوج منتخب السنغال باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد في الأشواط الإضافية، في مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة، إلا أن الأحداث التي تلت النهائي ألقت بظلال ثقيلة على مشهد التتويج.