مباريات فاصلة تحدد المصير الأوروبي لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو

مع الوصول إلى الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تزداد المواجهات المرتقبة للأندية الإسبانية صعوبة، بفعل الصراع الشرس بين حلم التأهل وصراع البقاء في البطولة.

وترى صحيفة «إيه إس» أنه في الوقت الذي يقف فيه فياريال على حافة الإقصاء، ولكن بروح تنافسية وأموال على المحك، يسعى ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة للنجاة في المراكز الثمانية، ويحلم أتلتيك بلباو بالبقاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يملك 12 نقطة، ويحتاج إلى 4 نقاط إضافية لضمان التأهل، وأن مباراة منتصف ليل اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضد موناكو الفرنسي، ستكون مفصلية في سعي الفريق لتجنب خوض الملحق، وسط جدول مزدحم، وأن الفوز سيكون ضروريًا لتثبيت موقع «الملكي» بين المراكز الثمانية الأولى، قبل لقاء بنفيكا البرتغالي في 28 يناير الجاري.

وأكدت أن وضع أتلتيكو مشابه جدًا لريال مدريد، إذ يملك أيضًا 12 نقطة، ويأمل في الوصول إلى 16 نقطة لتعزيز فرصه، وتبدو مباراته الأصعب ضد غلطة سراي التركي غدًا الأربعاء، ولا يمكن تحمل أي خسارة، وأن الفريق بحاجة إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين أمام غلطة سراي وبودو جليمت النرويجي يوم 28 يناير الجاري، للحفاظ على آماله الأوروبية.

كما أوضحت «إيه إس» أن برشلونة يملك 10 نقاط، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سلافيا براغ التشيكي وكوبنهاغن الدنماركي يومي 21 و28 يناير الجاري، للوصول إلى 16 نقطة والتأهل رسميًا، وأن مواجهة سلافيا براغ قد تحدد مصير الفريق في البطولة، بينما ستصبح مباراة كوبنهاغن الفرصة الأخيرة لتأكيد أو فقدان حلم الصعود إلى المراكز الثمانية.

أما أتلتيك بلباو، فأوضحت الصحيفة أنه رغم البداية المتعثرة وامتلاكه 5 نقاط فقط، ما زال الفريق يملك فرصة للبقاء، وإذا فاز في المباراتين الأخيرتين سيكون ضامنًا للبقاء، بينما أي هزيمة ستقصيه نهائيًا. وأشارت إلى أن حصد 4 نقاط من أصل 6 سيمنح الفريق فرصة قوية للاستمرار في البطولة، في حين تبدو فرص فياريال ضئيلة للغاية لتأمين التأهل، بعدما أصبحت المباراتان المتبقيتان مسألة كرامة وجائزة مالية، إذ يمنح الفوز في كل مباراة أكثر من مليوني يورو.