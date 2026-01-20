بعد تهديده بمسدس وسرقته.. أودوجي ملحمة من الخوف والتحدي والصبر

عاد المدافع الإيطالي الشاب ديستني أودوجي إلى سيارته بعد الخسارة القاسية لتوتنهام على أرضه أمام وست هام يونايتد 1-2، ليجد صدمة جديدة في انتظاره، إذ اكتشف أن نافذة سيارته الخلفية محطمة، والزجاج يغطي المقصورة بالكامل.

وداخل صندوق سيارته لم يتبق سوى علبة ماء وعلاقة ملابس، في مشهد يوحي بالعبث والسطو البارد، لكنه كان بمثابة تذكير مؤلم بأحداث قبل أشهر قليلة، حين زعم أن أودوجي تعرض للتهديد بمسدس من قبل وكيل لاعبين، وهو ما ترك آثارًا نفسية على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» أن الشرطة البريطانية تدخلت سريعًا، وألقت القبض على رجل يبلغ 31 عامًا للاشتباه في حيازته أسلحة نارية بقصد الاتجار، والابتزاز، والتهديد، فيما أفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات، ومنعه من الاتصال باللاعب أو زيارة ملعب التدريب.

وفي منشور ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اقتحام السيارة، كتب أودوجي: «حسنًا، تصبحون على خير»، في محاولة لتحويل الصدمة إلى موقف خفيف أمام المتابعين، الذين عبّر كثير منهم عن غضبهم وتعاطفهم مع اللاعب، وكتب أحدهم: «هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورًا»، وأضاف آخر: «سمعت أن المسؤول ترك تذكرتين موسميتين للفريق في السيارة، وهذا يوضح سخافة الموقف».

وكان نادي توتنهام حاضرًا إلى جانب اللاعب، مؤكدًا دعمه الكامل له ولعائلته، ونشر بيانًا قال فيه: «نقدم الدعم لديستني في هذا الحادث، وسنستمر في ذلك، ونظرًا لأن هذه مسألة قانونية، فلا يمكننا التعليق أكثر من ذلك».

فيما وصف مدرب الفريق، توماس فرانك، الموقف بـ«المروّع»، مشيرًا إلى أن النادي يبذل كل ما في وسعه لدعمه، وقال: «من الواضح أن اللاعب يقدم أداءً جيدًا على أرض الملعب، وهذا أمر رائع».

وتأتي هذه الحادثة بعد أن عاش أودوجي محنة سابقة بتهديده بمسدس في سبتمبر الماضي، حيث جرى التحقيق مع ضحية أخرى تعرضت للابتزاز من الشخص نفسه، لتتكرر أمام اللاعب سلسلة مواقف تنطوي على تهديد للأمان الشخصي، بعيدًا عن التحديات الكروية التي يخوضها على أرض الملعب.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن بهذا المشهد، تبدو حياة ديستني أودوجي خارج الملعب ملحمة حقيقية من الخوف والتحدي والصبر، بينما يواصل الشاب الإيطالي مهمته في الدفاع عن توتنهام، متحديًا المخاطر، ومستمرًا في التألق رغم كل الصدمات.