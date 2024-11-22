تفوق على محمد صلاح..نجم العين ينفرد برقم قياسي في 2024

حقق النجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم فريق العين، إنجازًا لافتًا في عام 2024 برقم قياسي مميز.

وسجل رحيمي هدفًا في انتصار فريقه على العروبة بنتيجة 4-2، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي، ليصبح أكثر لاعب عربي تسجيلاً للأهداف هذا العام، متفوقًا على أسماء بارزة مثل النجم المصري محمد صلاح.

ووصل رحيمي إلى هدفه رقم 36 في عام 2024، ليصبح الأكثر تسجيلًا بين اللاعبين العرب مع نادي العين ومنتخب المغرب.،كما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وحصد برونزية أولمبياد باريس 2024، وفقاً لروسيا اليوم.



على الصعيد الفردي، توج رحيمي بجائزتي هداف دوري أبطال آسيا 2023-2024 وهداف الأولمبياد.

كما سجل رحيمي اسمه كثاني أكثر لاعب عربي مساهمة بالأهداف في 2024، برصيد 42 مساهمة (أهداف وصناعة) بالتساوي مع محمد صلاح، بينما يتصدر القطري أكرم عفيف القائمة بـ51 مساهمة.

شارك رحيمي في 45 مباراة هذا العام مع نادي العين ومنتخب المغرب، مما يبرز استمراريته وتأثيره الكبير.

رغم هذه الإنجازات، أثار استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 غضب جماهير العين، الذين وصفوه بأنه أحد أكثر اللاعبين الذين لم ينالوا التقدير الكافي.

ضمت القائمة النهائية للمرشحين: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، الغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)، النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)، الإيفواري سيمون أدينجرا (برايتون)، والحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).