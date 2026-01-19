باولو سوزا ينهي الجدل: كلامي كان مع لاعبي شباب الأهلي ومساعد مدرب دبا أساء فهمي

علق البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، على الجدل الذي أثير بعد فوز فريقه على ضيفه دبا بسباعية نظيفة مساء اليوم، على استاد راشد، في ختام الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكدًا عدم وجود أي خطأ من جانبه.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لم أرتكب أي خطأ، ولم أدخل في أي نقاش، والمدرب الآخر هو من اشتكى، لكنني أحترم الجميع، وأنا أعرف جيدًا قيمي كمدرب وكشخص، ولا أحتاج لإثبات ذلك، ومساعد مدرب دبا هو من أساء فهم كلامي للاعب فريقي ريكيلمي».

وأكد ثقته الكبيرة بلاعبيه، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل العمل بروح جماعية عالية، وقال: «عندما نجري التبديلات نشجع لاعبينا على الخروج بسرعة للحفاظ على الإيقاع والسيطرة الكاملة، وهدفنا أن نسعد جماهيرنا كل يوم، وهذا ما نسعى إليه باستمرار».

وعن الفوز على دبا، أكد أن فريقه واجه مباراة صعبة، لكنه نجح في تجاوزها بفضل الجودة العالية والالتزام الكبير من اللاعبين داخل الملعب، وقال: «نعم، كانت المباراة صعبة في بدايتها، ولكن فريقنا تعامل معها بشكل جيد بفضل جودته وجديته، ومع مرور الوقت أصبحت الأمور أسهل، خاصة مع محاولات الخصم الهجومية، حيث واصلنا البحث عن الحلول ومنع خطورته، وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب».

وأضاف: «لاحظنا وجود بعض الثغرات في دفاع المنافس، وهو ما ساهم في حسم المباراة، والأرقام تتحدث عن نفسها، فقد سددنا أكثر من 30 كرة على المرمى وسجلنا عدة أهداف، بعضها جاء بشكل متوقع».

وأوضح مدرب شباب الأهلي أنه استغل مجريات اللقاء لإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة لوجوه جديدة، قائلًا: «قمنا بإجراء بعض التغييرات لإراحة عدد من اللاعبين وإشراك آخرين، ونحن راضون تمامًا عن مستوى كل اللاعبين».

وكان ماريوس بانايت، المدير الفني لدبا، قد لام مدرب شباب الأهلي على كلام قاله خارج الملعب أثناء المباراة، وتسبب في طرد إداري الفريق، واعتبر ما قاله باولو سوزا تقليلًا من شأن فريقه، مؤكدًا أنه حزين ليس للخسارة الكبيرة، بقدر حزنه لخسارة اثنين من أفضل لاعبيه في المباريات المقبلة بعد طردهما أمام شباب الأهلي.

وقال بانايت في حديثه بعد اللقاء: «كان الأمر واضحًا بعد نهاية الشوط الأول، المباراة انتهت، وأهم شيء أن نقلق بشأن البطاقات الصفراء، وأن نفكر في المستقبل، أنا واثق من فريقي، وأعرف أن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا، كانت هناك بعض الصعوبات بعد المباراة، خاصة بعد فقدان لاعبين أساسيين، لكن هذا لا يمنعنا من التفكير في المباراة القادمة والاستعداد لها بأفضل شكل».

واختتم بانايت حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على التعافي من الخسارة، وقال: «المباراة انتهت، لكن القادم أهم، وسنعمل على تجهيز كل اللاعبين للمشاركة وإظهار أفضل ما لديهم في اللقاءات القادمة».